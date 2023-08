Inscritos 2023

ALEGRIA ONE

O projeto de escritórios Alegria One oferece espaços renovados a pensar em marcas e empresas que procuram um ambiente premium numa zona central e histórica da capital. A obra de reabilitação dotou um edifício histórico de valências modernas, sustentáveis e eficientes para os novos usos de escritórios, preservando a sua arquitetura e valorizando as características arquitetónicas que o definem.

Está integrado numa das zonas mais emblemáticas de Lisboa e traz uma oferta de escritórios diferenciadora. Localizado entre a Avenida da Liberdade e a Praça da Alegria, é um edifício com três frentes de fachada, com muita luz natural decorrente da generosa quantidade de janelas.

Link: https://www.alegria1.pt/pt/

Promoção: EastBanc

Arquitetura: Eduardo Souto de Moura

Engenharia: A2P Estudos e Projetos

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Escritórios; Arquitetura de Interiores – Escritórios

FLEXTY

Lançada em meados de 2022, a Flexty tem como objetivo trazer mais independência financeira aos consultores imobiliário, permitindo que estes passem a controlar o momento em que recebem. Na prática isso quer dizer que se assinaram um CPCV e ficou parte ou a totalidade da comissão para receberem na escritura, já não têm de esperar e podem receber de imediato. A Flexty conta com mais de €7.500.000 antecipados e cerca de 4 mil processos. Atualmente trabalha com mais de 300 agências.

Link: https://flexty.pt/

Categorias a concurso: Inovação na Mediação

COFIDIS PORTUGAL

Este projeto representa a transformação ecológica da Cofidis Portugal, tendo sido concebido um edifício sustentável, com um equilíbrio entre a tecnologia, saúde, bem-estar e ecologia. Durante o processo de reabilitação privilegiaram-se fornecedores e materiais sustentáveis fabricados em Portugal. Está na fase final do processo das certificações LEED e Well (primeiro edifício com ambas em Portugal), que dizem respeito a práticas de construção sustentável e ao reconhecimento da relação entre as pessoas e o edifício.

Estas torres, localizadas em Lisboa, foram recuperadas com os mais elevados padrões de eficiência ambiental, onde se realçam os painéis fotovoltaicos na cobertura e parede, isolamento acústico e térmico, recuperação de águas pluviais, jardins verticais com filtros naturais de temperatura, iluminação 100% natural pelas fachadas em vidro e por proporcionar condições únicas de trabalho.

Link: https://www.cofidis.pt

Arquitetura: Cushman&Wakefield Portugal

Engenharia: Cushman&Wakefield Portugal e Vector Mais

Categorias a concurso: Arquitetura de Interiores – Escritórios; Projeto de Impacto Económico, Social e Ambiental

MARTINHAL RESIDENCES

Este é um novo empreendimento integrado na categoria de empreendimentos turísticos que combina a tipologia hoteleira com a residencial.

Localizado na proximidade do Jardim do Cabeço das Rolas, no Parque das Nações, em Lisboa, inclui alguns elementos verdes na sua definição arquitetónica. Nomeadamente ao nível da área envolvente existem canteiros e contrafortes em que a vegetação se assume como protagonista; ao nível das fachadas surge um jogo dinâmico com canteiros e floreiras, agregando várias espécies das quais se destacam as oliveiras, elementos singulares do look&feel do edifício. Por outro lado destaca-se também a transparência do edifício, com amplos envidraçados em todos os pisos.

Ao nível do interior existem espaços modernos com materiais requintados, complementados por uma experiência artística integrativa e um percurso de artes nas zonas públicas e privadas que inclui murais da Kruella d’Enfer e instalações Bordalo II, entre outros artistas.

Link: https://www.martinhalresidences.com

Promoção: Elegant Group

Arquitetura: Capinha Lopes Consulting

Engenharia: OMF, Gapres, JPBS Consulting

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Turismo

SOTTO MAYOR PREMIUM APARTMENTS

Instalado no centro de Lisboa, junto ao Palácio Sotto Mayor, este projeto resulta da integral requalificação de um conjunto de quatro edifícios contíguos, dois deles em estado de ruína. Destaque no Sotto Mayor Premium Apartments para a integral preservação das fachadas existentes de dois dos edifícios, com a manutenção e recuperação de cantarias, guardas metálicas e azulejos originais. Todo o interior foi integralmente reconstruído, tendo sido criados quatro pisos subterrâneos de estacionamento.

Conta com seis pisos acima do solo e quatro abaixo. Tem 43 apartamentos de tipologias que vão do T1 ao T4, uma loja e 110 lugares de estacionamento.

Link: https://www.sottomayorapartments.com/

Promoção: Coporgest

Arquitetura: Coporgest

Engenharia: Coporgest

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução - Habitação

AUGUSTA 170

O Augusta 170 está localizado numa zona rica de história e esplendor arquitetónico, em plena rua Augusta, uma das mais distinguidas ruas pedonais da baixa lisboeta. É composto por oito apartamentos T2 que variam entre os 108 e os 158m2, incluindo dois amplos duplexes em T3 com mezzanine no piso superior.

Link: https://www.stonecapital.pt/projects/augusta-170/

Promoção: Stone Capital

Arquitetura: DNSJ

Engenharia: DDN

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

SAVOY RESIDENCE INSULAR

O Savoy Residence Insular é um empreendimento que conjuga o passado e o presente, a história e a contemporaneidade, nos seus traços e acabamentos. Trata-se de um projeto residencial situado no Largo do Pelourinho, zona com comércio, restauração e serviços na proximidade. É nesta localização, conhecida pela sua riqueza histórica que se vai erguer um dos mais importantes museus da história do Funchal.

Constituído por 49 apartamentos distribuídos por quatro blocos – dois com design contemporâneo e dois mais clássicos que preservam a traça original -, com diferentes projetos de interiores, mas interligados interiormente. Integra-se harmoniosamente no meio envolvente, para além de criar uma nova centralidade na cidade, em frente ao mar.

Link: https://savoyresidence.com/pt-pt/insular/

Promoção: AFA Real Estate

Arquitetura: RH+ Arquitetos

Engenharia: JSJ – Consultoria e projetos de engenharia, lda.

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

GRAÇA 117

O Graça 117 é um dos projetos de reabilitação que contribuiu para a valorização e preservação da unidade urbana da tradicional rua da Graça, em Lisboa, enquanto ‘peça’ de um conjunto de edifícios com história.

À semelhança de muitos imóveis lisboetas, esta intervenção exigiu uma reestruturação geral do edifício, com recuperação das características arquitetónicas, respeito pelas referências pré-existentes e reformulação do padrão habitacional. Para conceito habitacional desenharam-se seis pequenos apartamentos T0 e um T1, de curta estadia, funcionais. Ao nível do piso térreo manteve-se o espaço comercial de loja para que se salvaguarde o espírito do lugar e o bulício do bairro.

Sendo parte integrante do perfil de rua, optou-se por uma cor marcante para a fachada principal, o azul marinheiro, que cria um ritmo cromático nesta frente urbana.

Link: https://pedrocarrilho.pt/pt/

Arquitetura: Pedro Carrilho da Graça

Engenharia: Paulo Ribeiro

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

ALLO – ALCÂNTARA LISBON OFFICE

Localizado em Alcântara, em Lisboa, o Allo pretende promover a criatividade, colaboração, crescimento profissional e as prioridades e o bem-estar das pessoas. Com um investimento total de 125 milhões de euros, este hub de escritórios ambiciona oferecer a melhor experiência de trabalho em Lisboa.

Este projeto de escritórios é composto por dois edifícios com uma área bruta de construção acima do solo de cerca de 39 mil m2, distribuída por dois edifícios de sete pisos cada, caracterizados por terem um piso tipo com uma eficiência de layout com quase 3000m2 em open-space a que se adicionam 681 lugares de estacionamento.

O nome Allo (Alô) reforça a ligação entre pessoas, promovendo a comunicação entre elas, uma ideia materializada pela componente tecnológica do projeto, a par do processo de certificação internacional em curso, nas vertentes de sustentabilidade (LEED Gold), bem-estar (WELL Gold) e conectividade (WIREDSCORE Gold) que o projeto irá alcançar.

Link: https://bedrockcapital.pt/portfolio/

Promoção: Bedrock Capital Partners

Arquitetura: Saraiva&Associados

Engenharia: JETSJ/JSJ/Ductos/Certiprojeto

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Escritórios

5.º PORTO

No centro da Invicta, o 5.º Porto combina a tranquilidade do rio Douro com uma localização perto do centro histórico da cidade, comércio, escolas e jardins. Este condomínio privado de construção nova, com uma área bruta de construção acima do solo de 13.121m2, vem requalificar a zona ribeirinha e contribuir para trazer as famílias de volta ao centro do Porto.

São 98 apartamentos dos quais 16 são moradias duplex, distribuídos por sete pisos, com tipologias do T1 a T4 e com áreas de 52 a 227 m2. Distingue-se pela fachada inspirada na ondulação do rio Douro, pontuada por terraços e varandas privadas. Os últimos pisos beneficiam ainda de piscinas privativas na cobertura. Em exclusivo para os moradores, o condomínio oferece ainda um conjunto de comodidades como ginásio, campo de padel, parque infantil, uma horta e jardins comuns.

Link: https://www.quintoporto.com/pt/

Promoção: Avenue

Arquitetura: Arnaldo Brito Arquitetos

Engenharia: Diversos

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação

PAÇOS DO CONCELHO DA TROFA

A operação ‘reabilitação e refuncionalização das antigas instalações da indústria alimentar trofense – Paços do Concelho’, posicionou-se como uma das intervenções fundamentais do plano estratégico de desenvolvimento urbano da Trofa, reforçando a centralidade e capacidade de polarização externa da cidade. Esta intervenção é um contributo claro para um ambiente urbano mais central, qualificado e atrativo para a fixação de pessoas e atividades e a geração de novas dinâmicas económicas, sociais e culturais.

A intervenção desenvolvida consistiu na reabilitação e subsequente refuncionalização das antigas instalações da indústria alimentar trofense, designadamente com vista à instalação dos Paços do Concelho e de diversos serviços públicos de âmbito municipal.

Link: https://mun-trofa.pt/

Promoção: Câmara Municipal da Trofa

Arquitetura: NO Arquitetos, Lda

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural

PARQUE URBANO DE GONDOMAR

O desafio lançado propunha a criação de um Parque Urbano com uma grande área verde associada a funções de recreio e lazer, num terreno baldio com cerca de 24 mil m2, localizado no centro de São Cosme, Gondomar, na Avenida Oliveira Martins. Seria essencial desenvolver um projeto que mais do que uma referência, fosse um ponto de ligação e transição da malha urbana, potenciando novas vivências e zonas de lazer.

Mais do que um Parque Urbano, este é um espaço inclusivo que proporciona oportunidades de interação e recreio. Possui diversos ambientes para que todos os seus utilizadores possam desfrutar deste espaço e, ao mesmo tempo, reforça a estrutura ecológica da cidade e cria uma nova centralidade com um impacto tão relevante que potencia a cidade como um todo, dando-lhe uma nova cara.

Link: https://www.cm-gondomar.pt/

Promoção: Câmara Municipal de Gondomar

Arquitetura: Paulo Merlini Architects

Engenharia: Leonel Ramos

Categorias a concurso: Espaço Público – Espaço Verde/Urbanismo

VIRAR A CASA AO CONTRÁRIO

A RJRI – The Ericeira Real Estate é uma empresa focada em atender os requisitos dos seus clientes e das partes interessadas, adotando e desenvolvendo decisões estratégicas permitindo um desempenho com altos níveis de qualidade. Como tal apostou na sua certificação de acordo com a norma de referência NP EN ISO 9001. Outra aposta foi a valorização da felicidade na sua organização – os Happy Awards são um sistema inovador de qualificação das organizações em felicidade. Este ano decidiu ainda virar a casa ao contrário e oferecer aos seus concorrentes 60% da comissão do negócio, ficando com os restantes 40%.

Link: https://www.acasadascasas.pt/

Categorias a concurso: Inovação na Mediação

VILLA UNIKA

A Villa Unika está localizada em pleno Monte Estoril. Apresenta madeiras que delineiam a estrutura e os espaços, o verde do arborizado, combinando o exótico e autóctone e conta com o mar em frente.

Tem ao todo 16 apartamentos confortáveis e modernos, de tipologias que vão do T3 aos T5+1 duplex, com áreas amplas, compreendidas entre 154 e 354m2. Possui estacionamento, arrecadações, terraços e varandas, jardins privativos com piscina, piscina infinita virada para o mar e um spa com sauna, banho turco, piscina interior e ginásio. É um lugar feito de detalhes e pormenores.

Link: https://villaunika.pt/

Promoção: Solyd Property Developers

Arquitetura: Frederico Valsassina

Engenharia: António Afonso

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação; Sustentabilidade – Construção/Arquitetura Sustentável

MAGNÓLIA CITY PARK – FASE 1

Situado em Vila Nova de Gaia, o Magnólia City Park – Fase 1 surge em harmonia com o Parque da Lavandeira onde as magnólias assumem o papel principal num espaço com grande variedade de flora. Aqui junta-se o viver em plena cidade com a natureza. O empreendimento está situado numa zona com excelentes acessos, tanto para o centro de Gaia como para a cidade do Porto. A primeira fase conta com 60 apartamentos. O projeto foi pensado para todo o tipo de famílias, desde o T1 ao T4, para dar resposta às necessidades do mercado.

Link: https://magnoliacitypark.pt/

Promoção: Revito

Arquitetura: JÂ Arquitetura

Engenharia: AM Engenharia

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação

WORLD TRADE CENTER LISBOA

Este edifício, localizado em Carnaxide, acolhe escritórios, comércio e serviços e foi desenvolvido para responder não só às necessidades dos seus utilizadores, como também às tendências e conceitos de trabalho mais atuais. É um novo patamar que concilia os três eixos do imobiliário premium moderno: bem-estar, flexibilidade e a tecnologia digital.

Para além das zonas empresariais destinadas ao trabalho e desenvolvimento de negócios, num edifício com três torres, existem outras estruturas de apoio como um hotel (a construir em breve), auditório e centro de desenvolvimento de negócios World Trade Center Business Club. Tudo complementado por zonas verdes, áreas de lazer, restauração, comércio e serviços.

Link: https://wtclisboa.com/

Promoção: VC Prime SICAFI Especial SA

Arquitetura: JQPV Arquitetos Associados

Engenharia: JFA Engenharia

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Escritórios

CLUBE REMAX

A RE/MAX pretende potenciar a experiência do cliente, melhorando a sua imagem de marca e oferecendo serviços inovadores. Nesse sentido desenvolveu um programa designado Clube RE/MAX, suportado no desenvolvimento de um website, beneficiando os clientes que compram, vendem e arrendam imóveis, baseado num modelo de gestão de parcerias/vantagens.

O Clube RE/MAX foi desenhado para que, tanto clientes como agentes da RE/MAX, tenham acesso a um conjunto de benefícios/descontos de inúmeros serviços materialmente relevantes para os clientes no contexto dos serviços para a casa e não só.

Link: https://clube.remax.pt/login-input.action

Categorias a concurso: Inovação na Mediação

DUO BUILDING

O Duo Building é formado por dois edifícios de habitação, na freguesia de Carnide, em Lisboa. Envolve dois blocos habitacionais com tipologias T1, T2 e T3, num total de 72 apartamentos. O conjunto arquitetónico define-se por dois volumes oblíquos entre si, respeitando os alinhamentos e eixos visuais dos lotes contíguos.

As quatro fachadas dos dois volumes são semelhantes em termos de linguagem arquitetónica. Os dois volumes são idênticos entre si em volumetria, estrutura e programa, implantando-se no terreno em cotas diferentes.

O programa é exclusivamente residencial, ocupando os sete pisos (térreo+seis elevados) de cada um dos volumes com apartamentos. Contempla ainda três pisos em cave de estacionamento, sendo um público e os outros dois para os residentes. Tem ainda uma área exterior ajardinada e parqueamento.

Link: https://duolisboa.pt/

Promoção: Lusoproa

Arquitetura: Saraiva + Associados

Engenharia: PPE

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação; Inovação na Construção

MARINHA PRIME

O Marinha Prime é um empreendimento turístico de apartamentos e moradias de categoria cinco estrelas, integrado na Quinta da Marinha, em Cascais. Com acessos a nascente pela Rua dos Eucaliptos e com uma configuração alongada, confina com a orla do circuito de golfe para o qual tem vista.

A intervenção contemplou a construção num terreno com cerca de 2.7 hectares, de 44 apartamentos e 11 villas distribuídos por blocos ligados entre si por áreas comuns. Os blocos contêm entre uma e sete frações autónomas e variam em configuração, tipologias, áreas exteriores privativas e piso em que se instalam até ao máximo de três. Apresenta tipologias do T1 ao T4 duplex, variando as áreas privativas de 82 a 267 m2.

Link: https://www.marinhaprime.com/pt/

Promoção: Habitat Invest e Noronha Sanches

Arquitetura: Promontório

Decoração: Broadway Malyan

Engenharia: Betar

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Turismo

DEKTON by COSENTINO

As superfícies Dekton oferecem propriedades técnicas, alto desempenho e cores e texturas distintas para projetos em espaços interiores e exteriores, como bancadas de cozinha, de casa de banho, revestimentos de parede, fachadas de edifícios residenciais, pavimentos, móveis e bases de duche. Isto torna possível criar espaços com diferentes aplicações para combinar e jogar entre si. É uma prioridade para a Cosentino reduzir o consumo de energia no processo de produção. Toda a electricidade usada no processo de produção tem origem em fontes renováveis. Para alcançar a neutralidade de carbono do início ao fim a Cosentino compensa as suas emissões ao longo de todo o ciclo de vida do produto Dekton investindo em projetos de compensação de emissões de GEE.

Link: https://www.cosentino.com/pt-pt/

Categorias a concurso: Inovação na Construção

VALRIO II

O Valrio localiza-se junto ao Parque das Nações, na Avenida de Berlim, em Lisboa, entre o rio Tejo e o Parque do Silêncio. Apresenta um design moderno, inovador e funcional. O Bloco II, com oito pisos, é formado por 55 apartamentos que vão desde o T1 ao T4 e contam com áreas entre os 56 e os 211m2. Tem interiores modernos, amplos e luminosos e certificação energética A ou superior. As varandas permitem apreciar a vista para a envolvente.

Link: https://www.valrio.pt/

Promoção: Habitat Invest e Solyd Property developers

Arquitetura: Saraiva + Associados

Engenharia: António Afonso/João Fachada

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação; Sustentabilidade – Construção/Arquitetura Sustentável

FIRST AVENIDA

Localizado nas imediações da Avenida da Liberdade, em Lisboa, o First Avenida apresenta 23 apartamentos com tipologias variadas que vão até ao T3. Trata-se de um intervenção de reabilitação urbana numa zona que necessita de recuperação do seu edificado, muito dele com algum interesse histórico. Esta obra não se limitou a preservar fachadas, mas sim a preservar ao máximo os elementos constitutivos existentes sem colocar em causa o conforto e o comportamento dos apartamentos e com integração no edificado existente, mesmo tendo aumentado a área habitável do edifício.

Link: https://www.lxcapital.pt/

Promoção: LX Capital Investimentos

Arquitetura: Saraiva + Associados

Engenharia: PPE, EACE

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

SIMBA – SISTEMA CONSTRUTIVO EM BLOCOS AUTOPORTANTES DE BETÃO ARMADO

O projeto SIMBA – Sistema de construção modular baseado em módulos autoportantes em betão armado completamente acabados, trata-se de um sistema de construção modular altamente industrializado, de rápida execução, com custos e impactes ambientais relativamente reduzidos.

Esta solução consiste num sistema construtivo baseado em módulos autoportantes completamente acabados em fábrica, desde os aspetos estruturais aos acabamentos e mobiliário. É garantida a maximização das etapas realizadas em fábrica, resumindo essencialmente a construção em obra a operações de transporte e montagem de módulos, com a consequente redução do impacte ambiental em várias vertentes: redução do consumo de recursos (água, energia e materiais), de resíduos e de ruído. Com a solução SIMBA é possível um prazo de construção de nove meses para um edifício de 40 apartamentos, aos invés dos atuais 18 meses (construção tradicional).

Link: http://www.ddn-eng.com/br/grid_detail/news/simba-pre-construcao

Promoção: DDN Investimentos

Arquitetura: Eliana Costa

Engenharia: DDN Gestão de Projectos

Categorias a concurso: Inovação na Construção

ANTÓNIO GRANJO

Localizado no Bonfim, no Porto, numa zona em transformação e de interesse urbanístico e arquitetónico, a intervenção teve como objetivo a integração e reconversão de um lote com três volumetrias devolutas no tecido urbano consolidado. Outrora destinados ao uso industrial, os três volumes que compõem o lote foram convertidos num projeto de uso misto de habitação multifamiliar e serviços (residência de estudantes). O grande desafio passou por adaptar o complexo industrial a um novo uso que pudesse acomodar o número de apartamentos e quartos pretendidos e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar o património existente, mantendo a memória da construção original. A linguagem arquitectónica das volumetrias respeita a memória do constituído e a ampliação acrescenta contemporaneidade à imagem global do projeto.

Link: https://www.fragmentos.pt/pt/projetos/antonio-granjo-86

Promoção: Promiris

Arquitetura: Fragmentos

Engenharia: A400

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

LX LIVING

O LX Living é um empreendimento totalmente novo em Lisboa, de uso misto que resulta da necessidade de requalificação da malha urbana desta parte da cidade. Localizado no bairro das Amoreiras, a poucos minutos do Marquês de Pombal, em pleno “Central Business District”, com a presença de várias multinacionais, zonas de comércio e serviços na sua envolvente, usufrui de acessibilidades com a auto-estrada A5 ou o Eixo N-S.

Os seus 150 apartamentos estão dispostos em dois edifícios separados, ligados por uma praça interna ajardinada e sete espaços comerciais. O mix de tipologias engloba oito T0, 79 T1, 54 T2, 8 penthouses T3 e uma penthouse T4 com áreas que variam entre 43 e 177m2. Tem ginásio, piscina interior, piscina exterior com rooftop, estacionamento privativo e arrecadações e potencial serviço de gestão do arrendamento dos apartamentos.

Link: https://lxliving.com/pt/

Promoção: RE Capital

Arquitetura: Saraiva + Associados

Engenharia: DDN

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação; Inovação na Mediação

CONDOMÍNIO DAS ARTES

Um palacete do século XIX, outrora residência de uma família da burguesia abastada do Porto e durante alguns anos sede de uma das maiores gráficas do porto, estava devoluto e em avançado estado de degradação.

Localizado no bairro das artes, vizinho do Palácio de Cristal, do Museu Nacional Soares dos Reis e do quarteirão Miguel Bombarda, o edifício foi recuperado e é atualmente o condomínio das artes. Na fachada mantém a traça arquitetónica original, respeitando a mais antiga tradição arquitetónica da Invicta e perpetuando a integração urbanística e serve como condomínio residencial com 14 apartamentos de tipologias T1 e T2, as últimas com garagem.

Os apartamentos apresentam áreas interiores e exteriores modernas e funcionais. Tem jardim e pátio interior.

Link: https://ms-group.pt/imobiliario-2/#condominio-artes

Promoção: MS Group

Arquitetura: Mimool Arquitetura&Interiores

Engenharia: Geopoliedro – Engenharia Lda

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

CANDAL PARK – EDIFÍCIO W

Um edifício do século XX (1937) da antiga fábrica Empeza Electro-Cerâmica renasce como centro de negócios, com a reabilitação das fachadas sul e poente do edifício W. Este imóvel está inserido no Candal Park – Centro de Negócios e Empresas que tem investido da reconversão destas instalações. O edifício que outrora foi uma unidade industrial de produção de porcelanas elétricas e de isoladores cerâmicos, hoje é a casa de muitas empresas. O projeto de reabilitação centrou-se na reestruturação de um equipamento de carácter industrial que estava devoluto para um edifício revitalizado composto por vários volumes de construção diferenciados, com sustentabilidade ecológica e interligado física e funcionalmente para o desenvolvimento de negócios. A readaptação desta área fez nascer 11 escritórios de linhas modernas, cruzados com a herança industrial dos tetos rústicos com traves de madeira e janelas de arco côncavo. Aqui operam já diversas empresas que ajudam a desenvolver o concelho de Vila Nova de Gaia, a economia local e nacional.

Link: https://candalpark.pt/

Promoção: Candal Park S.A.

Arquitetura: Nagoa – David Cordeiro Fernandes

Engenharia: António Oliveira

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Escritórios

THE EDITORY BOULEVARD ALIADOS PORTO HOTEL

O The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel é uma unidade hoteleira de cinco estrelas com 68 quartos, localizado no coração do Porto. O projeto de arquitetura resulta da junção de dois edifícios, um na Rua do Almada e outro na Avenida dos Aliados, tendo a gestão de projeto sido realizada pela Sonae Sierra - Paracentro. Mais que uma qualquer imposição, o programa social do edifício surge da interpretação da zona, das suas vivências quotidianas, da morfologia do conjunto e da área disponível. Procurou-se criar novos percursos que pudessem fazer parte do quotidiano quer para turistas quer para locais. A vontade é que se sinta que o edifício sempre ali esteve. Procurou-se recriá-lo de forma a preservar o que podia ter sido em tempos e não uma colagem literal ao passado, antes um passado revisitado, reinterpretado. Uma homenagem a um passado elegante, com um desenho cuidado.

Link: https://www.editoryhotels.com/boulevard-aliados-porto

Promoção: FVC Group

Arquitetura: Ding Dong

Engenharia: JFA

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Turismo; Arquitetura de Interiores - Turismo

MONTEBELO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

A presente obra está inserida no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, classificado como Monumento Nacional e Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. O projeto é denominado: “Concessão do Claustro do Rochadouro do Mosteiro de Alcobaça para a instalação de um estabelecimento hoteleiro, fruto do concurso lançado pela Direcção Geral do Património”. A área de concessão compreende o Claustro do Rochadouro, conjunto edificado completo com quatro alas e o terreno adjacente que se estende entre o rio Alcoa e o Jardim do Obelisco.

A obra, com uma área aproximada de 15.800m2, distribuída em 5000m2 por piso, teve como objetivo a manutenção da autenticidade do edifício, das suas características construtivas e dos elementos construtivos novos que se pensaram como reversíveis, sem prejuízo para a sua estrutura e morfologia. A proposta representou assim um grande investimento que permitiu reabilitar os sistemas construtivos e a imagem do património construído, garantindo uma continuidade sustentável da vida do mosteiro.

Link: https://montebelohotels.com/montebelo-mosteiro-de-alcobaca-historic-hotel/pt/home

Promoção: Empreendimentos Turísticos Montebelo

Arquitetura: Eduardo Souto de Moura com Luís Peixoto

Engenharia: Artifel

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Turismo

SÃO CARLOS

O projeto assenta na reabilitação de um imóvel situado na praça do Largo de São Carlos, em Lisboa, localização única e de excelência, onde assume um protagonismo, sendo por isso direcionado para um cliente único e exclusivo.

Numa época onde a otimização das áreas é uma constante aos promotores imobiliários, o edifício assenta em áreas de grande dimensão e dignidade, pelo que foi opção a criação de três apartamentos com cerca de 250m2 e um apartamento duplex nos pisos superiores com cerca de 500m2. A reabilitação foi desenvolvida tendo por base a estrutura mista de madeira e aço acrescida de todas as exigências de conforto e comportamento térmico e acústico. Foi introduzido no antigo saguão um elevador que vence os quatro pisos do edifício, controlando visualmente o impacto que esta infraestrutura normalmente impõe a este tipo de reabilitação.

Link: https://www.vogue-homes.com/index.php/pt/

Promoção: Vogue Homes

Arquitetura: Openbook

Engenharia: Eduardo Cansado Carvalho

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação; Arquitetura de Interiores - Habitação

VIDRO ORAÉ SAINT-GOBAIN GLASS

O novo vidro ORAE, da Saint-Gobain Glass é o primeiro vidro com baixa pegada de carbono no mundo. Com menos 40% de pegada de carbono, é fabricado através de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, com 70% de vidro reciclado (casco) na sua composição. Tem uma pegada de carbono estimada de apenas 7Kg CO2 eq./m2 (para uma espessura de 4 mm) o que representa uma redução de aproximadamente 40%, em relação à média europeia de produção de vidro base. Esta solução, combinada com as capas Saint-Gobain, possibilita uma excelente performance do vidro com controlo solar, isolamento térmico, entre outros. O ORAE é um ponto de viragem do vidro em relação à sustentabilidade, uma vez que contribui para o avanço da descarbonização do sector da construção.

Link: https://www.saint-gobain.pt/companhia/saint-gobain-em-portugal

Categorias a concurso: Inovação na Construção

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO SOCIAL NA RUA DA VITÓRIA

A intervenção consistiu na reabilitação e reconversão de duas habitações, um lavadouro e um balneário públicos, em quatro fogos para habitação social no Centro histórico do Porto. O edifício foi originalmente construído pelo CRUARB em 1989-91, numa operação que incorporava uma estrutura dos anos 1940. Já os balneários e lavadouros encontravam-se desativados e as habitações evidenciavam avançada degradação. A nova intervenção reabilitou os dois pisos superiores de habitação, acessíveis pela Rua da Vitória e transformou o piso inferior, com entrada pelas Escadas da Vitória, em dois fogos adicionais, dotados de espaços exteriores colectivos e vistas para o Morro da Sé, o rio Douro e Gaia. Procurou também disciplinar o edifício no contexto paisagístico, simplificando a geometria do volume superior e diluindo a presença do volume inferior na sequência de plataformas que marcam aquela zona acidentada, através de uma cobertura vegetal e um revestimento que o dissimula cromaticamente no granito dos muros. A intervenção mediu-se com a manutenção do telhado superior e a presença de duas antenas de telecomunicações.

Ainda assim, foi possível reconfigurar integralmente a linguagem do edifício, tornando o muro de granito num elemento compositivo do alçado para a Rua da Vitória e tirando partido dos efeitos visuais da fachada curva virada ao rio, agora revestida com azulejo de fabrico manual. Nos espaços interiores, o desenho, os materiais (granito, madeira e mármore), associados à espacialidade inesperada de alguns compartimentos, das vistas panorâmicas a uma sala com alto pé direito, concretizam nesta pequena obra uma ambição de qualidade para a habitação social.

Link: https://www.domussocial.pt/

Arquitetura: MAVAA Arquitetos

Engenharia: Afonso Marques Engenharia

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

VILLAGES

A Natixis em Portugal inaugurou em 2022 o seu centro de excelência, no Porto, as Villages – um conceito de espaço de escritório que inspira e potencia a colaboração, criatividade, inovação, eficiência, privilegiando o modelo de trabalho híbrido.

Nas Villages é possível ‘viajar’ por quatro continentes e 12 cidades: Manaus, Santiago, Dakar, Paris, Porto, Muscat, México, Xangai, Tóquio, Londres, Bangalore e Brooklyn. Cada village, uma verdadeira celebração da multiculturalidade, foi personalizada atendendo às particularidades de cada local, combinando sons, fragrâncias e elementos arquitetónicos que os caracterizam e proporcionando uma experiência de trabalho imersiva e sensorial.

Link: https://natixis.groupebpce.com/

Arquitetura: Tétris

Engenharia: Tétris

Categorias a concurso: Arquitetura de Interiores – Escritórios

REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA

A intervenção no Mercado Municipal de Leiria integra-se num conjunto de investimentos promovidos pela autarquia que visam revitalizar espaços comerciais tradicionais no centro da cidade. A proposta previa um modelo de gestão de espaço mais eficaz e uma imagem uniformizada do edificado.

Sob o conceito de uma nova imagem foi apresentado o conceito de uma segunda fachada (uma pele que unifica os dois edifícios e uma ponte que os une). Os arranjos exteriores facilitam o acesso pedonal ao local, eliminando barreiras arquitetónicas e permitindo uma maior permeabilidade pedonal. Na transição exterior/interior foi edificada uma pala – área dedicada para as vendas dos pequenos comerciantes. As funções do edifício encontram-se distribuídas por pisos possibilitando um funcionamento independente. Foi reprogramado um novo horário, de modo a ampliar o horário de funcionamento e de promover a venda direta ao público.

Link: https://www.cm-leiria.pt/areas-de-atividade/obras-municipais/requalificacao-do-mercado-municipal

Promoção: Câmara Municipal de Leiria

Arquitetura: Market Consulting

Engenharia: Market Consulting

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Comércio

SÉ CATEDRAL HOTEL PORTO, TAPESTRY COLLECTION by HILTON

O Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton localiza-se junto à emblemática Sé catedral, na cidade do Porto, que começou a ser construída no século XII, num dos mais antigos centros europeus e o seu núcleo histórico foi proclamado Património Mundial pela UNESCO em 1996. Este hotel dispõe de 77 quartos, restaurante, bar e café na esplanada e localiza-se a curta distância das margens do rio Douro, bem como de várias igrejas históricas, museus, restaurantes e transportes. Tem vista para a Sé do Porto, um dos monumentos mais antigos do país. Apresenta um ambiente moderno e inovador, dedicado aos mais aventureiros.

Link: https://www.secatedralhotel.com/

Promoção: Mercan Properties

Arquitetura: NN Arquitetura e Planeamento

Interiores: Nano Design

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Turismo

CENTRO MÉDICO/CMEB – ADVANCED ORAL CARE CLINIC

Localizado numa zona nova da cidade de Bragança, num edifício concluído também em 2022, insere-se um centro médico dentário que ocupa todo o rés-do-chão do imóvel. O objetivo foi criar um espaço de referência em termos de design, dotado de tecnologias de última geração permitindo o uso de soluções atuais e inovadoras sempre a par com os projetistas das diversas especialidades.

No que toca à arquitetura de interiores, o layout foi definido com a separação de duas alas, a dos gabinetes, com acesso ao público e a privada, de logística e apoio ao funcionamento. Todos os espaços interiores da clínica têm o máximo aproveitamento de luz natural para as áreas de trabalho, reduzindo a pegada ambiental do edifício.

A clínica apresenta um conjunto de especialidades dentárias, separadas por alas específicas, num total de dez gabinetes. Estes gabinetes estão divididos com painéis de vidro que permitem a passagem de luz natural para quase a totalidade da área da clínica. Foram aplicadas soluções de iluminação inteligente, permitindo ajustes de intensidade e temperatura de cor conforme a necessidade.

Link: http://www.cmeb.pt/home

Arquitetura de interiores: Mafalda Matias

Engenharia: Nelson Madeira

Categorias a concurso: Arquitetura de Interiores – Escritórios

STARMODULAR – MORADIA UNIFAMILIAR CONSTRUÍDA COM CONTENTORES MARÍTIMOS

Este projeto mostra uma moradia unifamiliar V3, localizada na freguesia de Colmeal da Torre, no concelho de Belmonte, em plena Serra da Estrela. A sua maior particularidade é ter sido construída com o recurso a contentores marítimos usados.

Os contentores marítimos são caracterizados pela sua solidez e são feitos em aço corten, um tipo de aço anticorrosivo que é mais resistente que o típico tijolo ou betão, por exemplo, estruturado para transportar 30 toneladas e suportar a carga de sete contentores cheios.

Link: https://www.facebook.com/starmodular/?locale=pt_PT

Promoção: Starmodular

Arquitetura: New Project

Engenharia: New Project

Construção: Starmodular

Categorias a concurso: Inovação na Construção

PASSADIÇOS DO MONDEGO

O projeto de execução dos Passadiços do Mondego é uma obra que contempla a ligação pedonal entre a povoação de Videmonte e a Barragem do caldeirão, ao longo do rio Mondego, num percurso superior a 11Km, entre caminhos existentes, passadiços, escadarias e pontes, dos quais 6,5Km são em estruturas de madeira. Com esta infraestrutura podem ser observados aspetos referentes à envolvente, nomeadamente: geológica com diversos maciços rochosos e escarpas ingremes; paisagística e ambiental com a visualização de diversas espécies e que promovem a conservação e valorização da biodiversidades e; hidrográfica, com o rio Mondego, seus açudes e levadas para refrescar o ambiente no verão e com som intenso no inverno.

Inseridos no Parque Natural da Serra da Estrela e Geo-Parque Estrela Mundial da Unesco, podem observar-se cascatas naturais e paisagens de inegável beleza.

Link: https://www.passadicosdomondego.pt/

Promoção: Câmara Municipla da Guarda

Arquitetura: Trimétrica – Engenharia, lda.

Engenharia: Trimétrica – Engenharia, lda.

Categorias a concurso: Espaço Público – Espaço Verde/Urbanismo

BENEFICIAÇÃO GERAL DO JARDIM DE INFÂNCIA N.º1 DE BENFICA

A intervenção propôs-se proceder à beneficiação geral e reabilitação dos espaços exteriores do Jardim de Infância n.º1 de Benfica, em Lisboa. O Objetivo principal foi adequar o equipamento às novas exigências funcionais, assim como resolver as anomalias construtivas e implementar medidas de sustentabilidade.

Teve como principais objetivos: a reformulação das zonas de circulação, da cozinha para possibilitar a confecção local, o aproveitamento do sótão, a implementação de um novo núcleo de escada e elevador, a construção de um recreio coberto e ainda a melhoria de todas as características construtivas, entre as quais o reforço sísmico da estrutura e a substituição das redes de infraestruturas.

Link: https://www.lisboaocidentalsru.pt

Arquitetura: DNSJ, Arq. Lda

Engenharia: LNM, Eng. e Espaço Engenharia

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural

REABILITAÇÃO DA QUINTA DO ESPÍRITO SANTO

O palacete, originário da antiga Quinta do Espanhol, mais conhecido atualmente em conjunto com o seu jardim como a Quinta do Espírito santo, foi edificado presumivelmente no século XVIII. Com características de palacete urbano de estilo “chão”, distingue-se no interior pelas pinturas murais inspiradas em modelos neoclássicos e naturalistas. Assimilado na atual malha urbana da cidade de Odivelas, sucederam-se várias ocupações de cariz predominantemente habitacional. O edifício foi alvo de um projeto de reabilitação multidisciplinar complementado com estudos do legado histórico, cultural e artístico.

O projeto foi iniciado em 2015, tendo os trabalhos de reabilitação e restauro do imóvel, reabilitação do jardim e equipamento interior, decorrido entre os anos de 2018 e 2022. A abordagem projetual do conjunto sustentou-se no valor intrínseco que define o seu potencial de conservação ou adaptação de cada espaço, por meio de uma intervenção com base nos princípios da doutrina sobre conservação e recuperação.

Link: https://www.cm-odivelas.pt/

Promoção: Câmara Municipal de Odivelas

Arquitetura: David Dionísio/ Sónia Camponez

Engenharia: NCREP

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural; Espaço Público – Espaço Verde/Urbanismo

UNIDADE DE SAÚDE DE MARVILA – REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO PALÁCIO DA QUINTA DOS ALFINETES

Localizada num eixo privilegiado da freguesia de Marvila, em Lisboa e marcada pela pré-existência do Palácio da Quinta dos Alfinetes, a intervenção propôs-se construir uma nova unidade de saúde, com capacidade para abranger 22.800 utentes. Um edifício de traça barroca, um raro exemplar lisboeta deste estilo, teve o primeiro registo de ocupação em 1762, tendo pertencido ao Duque de Lafões e Convento dos Lóios. A aposta na requalificação e reconversão de um edifício histórico, mantendo a sua memória espacial e salvaguardando os elementos mais significativos, permite à população o usufruto do espaço, deixando uma marca de enorme relevância na freguesia e na cidade. Neste novo edifício com equipamentos de última geração, os utentes usufruem não só de cuidados de saúde primários, mas também de consultas de nutrição, psicologia, saúde oral, terapia da fala, cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário e educação para a saúde, de forma presencial ou em telemedicina.

Link: https://www.lisboaocidentalsru.pt

Arquitetura: Espaço Cidade Arquitectos Associados, Lda

Engenharia: GAPLR – Engenharia, lda

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural

REABILITAÇÃO DA ALA NASCENTE DO CONVENTO DO DESAGRAVO – CRECHE DO CONVENTO DO DESAGRAVO

A intervenção propôs-se reabilitar a Ala Nascente do Convento do Desagravo, junto ao Panteão Nacional, em Lisboa, construindo aí um novo equipamento público. Esta intervenção vem concluir o processo de reabilitação do Convento do desagravo, onde funcionavam já a Escola Básica e o Jardim de Infância de Santa Clara, do agrupamento de escolas de Gil Vicente e, permitir a entrada em funcionamento de uma nova creche. O novo equipamento tem capacidade para 42 crianças, dos 4 aos 36 meses e representa um investimento municipal de cerca de 1,5 milhões de euros. A intervenção consistiu na adaptação integral das condições físicas e funcionais do edifício existente, incluindo o reforço da estabilidade estrutural, a melhoria do desempenho sísmico e energético do edifício e uma reorganização funcional em zonas distintas, contemplando um berçário, zona de receção/administrativa, zonas de atividades, de serviços/pessoal e exterior.

Link: https://www.lisboaocidentalsru.pt

Arquitetura: Atelier do Chiado Arquitetos

Engenharia: Betar – Estudos e Projetos, Lda

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural

ALCÂNTARA LOFTS

O Alcântara Lofts reúne 32 apartamentos de tipologias, T0, T1 e T2, com áreas entre os 35 e os 50m2 e uma fração de comércio.

Esta intervenção resultou da reabilitação e alteração de uso do antigo Bingo de Alcântara, num edifício de habitação e comércio. Manteve-se a volumetria e as fachadas, adequando a imagem ao novo uso e enquadramento com o conjunto urbano em que se insere. Introduziu-se um espaço comercial ao nível do piso térreo e a habitação está distribuída ao longo dos restantes pisos. Conta com uma área descoberta de jardim e zona de piscina, no seu interior.

Link: https://habitatinvest.pt/portfolio/

Promoção: Habitat Invest

Arquitetura: Pardal Monteiro - Arquitetos

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Habitação

INOVAÇÃO EM MARKETING DIGITAL – WEBSITE&LEDS VILLAS KEY

Este projeto assenta no melhoramento de anúncios existentes no website: www.villaskeyproperty.com e outras plataformas digitais e redes sociais utilizadas pela agência imobiliária através da utilização de:

- Uma nova ferramenta de “preenchimento generativo” do programa Adobe Photoshop (na versão Beta/teste) para melhoramento de fotografias utilizadas para publicação de imóveis, nomeadamente para a inclusão de elementos atrativos para o cliente comprador, como comida, mobiliário ou peças de arte.

- “Chat GPT para a criação de descrição de imóveis para venda”: ao introduzir as características básicas de um imóvel no chat GPT e colocar o “”prompt”/pedido de criação de uma descrição de imóvel com base nas características: X, Y, Z “, a ferramenta chat GPT gera uma descrição completa e detalhada do imóvel em meros segundos.

- Publicitação dos anúncios existentes em www.villaskeyproperty.com em painéis LED de exterior e interior, com destaque para o LED BOX Exterior de 1600x1920mm, raramente utilizado no sector imobiliário.

Link: www.villaskeyproperty.com

Categorias a concurso: Inovação na Mediação

W ALGARVE HOTEL&RESIDENCES

O W Algarve Hotel&Residences, em Albufeira, com 134 quartos e 83 residências, reúne detalhes da paisagem algarvia e da história portuguesa. O hotel dá as boas-vindas aos hóspedes com uma parede fluída e curva, adornada com pratos de cerâmica da marca Vista Alegre, em tons de verde e azul, dispostos de forma abstrata, homenageando o artesanato e a arte da olaria portuguesas. Os quartos, com vista para os jardins e o oceano, contam com um estilo ‘clean’ e apontamentos locais como candeeiros em filigrana, mosaicos de cerâmica algarvia e padrões de croché.

O hotel conta com restaurantes e um Spa com seis salas de tratamento, cabeleireiro e bar de manicura e pédicure. Tem ainda uma zona com sauna, banho turco, hidromassagem e uma área de relaxamento ao ar livre com vista para os jardins da propriedade.

Link: https://www.marriott.com/en-us/hotels/faowh-w-algarve/overview/

Promoção: Nozul Algarve S.A.

Arquitetura: ABConcept

Engenharia: Mota-Engil Engenharia e Construção S.A.

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Turismo; Arquitetura de Interiores – Turismo

CATARINA 1232

O espaço Catarina, no Porto, funcionou outrora como um concessionário automóvel. Devoluto há vários anos, apresentava um estado de degradação, sendo uma preocupação de insalubridade e segurança. A estratégia de intervenção, para além de pretender preservar e recuperar o imóvel, visou manter o uso, adaptando o edifício ao seu novo programa de escritórios e necessidades de segurança e conforto.

Pretendeu-se neste espaço a instalação de uma ou várias empresas nacionais e/ou internacionais, dada a elevada procura destas por estruturas desta dimensão, capacidade e função.

Foram mantidas as fachadas e interiores amplos, tendo atuado pontualmente na regularização de vãos onde necessário e revestindo a fachada do piso superior com chapa micro-perfurada.

Link: https://www.geoinvestimentos.com/pt

Promoção: Geo Investimentos

Arquitetura: Miguel Ribeiro de Sousa – Modular System

Engenharia: Penrea Lda

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Escritórios; Arquitetura de Interiores – Escritórios

TERMINAL INTERMODAL DE CAMPANHÃ

A distribuição programática do Terminal Intermodal de Campanhã, no Porto, assenta na ideia elementar da simplicidade. Dada a complexidade funcional, a proposta “lineariza” o programa, modulando-o numa trama regrada e sequencial, em pórtico, estendida sobre a área de implantação e compactada numa matriz perceptível na estrutura e consequentemente na linguagem arquitetónica.

Na cota inferior do território estabelecem-se todas as zonas de movimento mecânico e estacionamento de viaturas: um grande espaço coberto, mas aberto ao exterior nos seus limites.

Num segundo nível, distribuem-se as áreas do terminal, numa sequência modulada, os pequenos programas de apoio, de nível com todo o parque natural que oculta a presença física do complexo no território. Esta sequência programática lança um percurso em galeria, contínuo. Sobre esta galeria coberta estabelece-se um aqueduto que permite conduzir e distribuir todas as necessidades infraestruturais.

Link: https://www.goporto.pt/

Arquitetura: Brandão Costa Arquitetos

Engenharia: Diversos

Categorias a concurso: Projeto de Impacto Económico, Social e Ambiental

RESTAURO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO DO BOLHÃO

O projeto de restauro e modernização do Mercado do Bolhão, no Porto, assentou em três princípios: o edifício, o mercado e as pessoas e suas relações. Procedeu-se à recuperação do edifício, devolvendo-lhe a coerência e identidade perdidas na sequência das diversas adaptações e adulterações feitas ao longo do século XX; executou-se a atualização do mercado de frescos tornando-o num mercado de referência com os melhores produtos e espaços de fruição e; realizou-se a restituição da relação deste equipamento com a cidade, aumentando a transparência, acessibilidade, articulação, conforto, higiene e funcionalidade.

A estratégia fundamental do projeto assentou na recuperação e valorização da matriz original do edifício (reposição das coberturas em ardósia, da cor original e montras em ferro fundido) e na atualização da sua atividade central, alterando apenas o que a renovação do mercado impôs ou obrigou a ser ajustado.

Link: https://www.goporto.pt/

Arquitetura: Nuno Valentim, Arquitetura e Reabilitação

Engenharia: JCT, Gatengel

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução - Comércio

NEW LIFE RESIDENCES REAL

Localizado em Braga, este projeto apresenta uma moradia em banda T3 inserida no empreendimento New Life Residences Real. A sua estrutura é construída em betão e ferro ao contrário da tradicional construção em alvenaria.

De linhas contemporâneas, com betão aparente à vista, este empreendimento faz parte de um loteamento de seis moradias. Estas dispõem de divisões amplas, zona de lazer ajardinada e piscina.

Link: https://new-life.pt/real-braga-portfolio/

Promoção: Old Life, S.A.

Categorias a concurso: Melhor Empreendimento de Construção Nova – Habitação

CIRMAT – CIRCULAR AGGREGATES FOR SUSTAINABLE ROAD AND BUILDING MATERIALS

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento do sector industrial e a promoção de múltiplos produtos/materiais com elevado grau de incorporação de resíduos dos sectores da construção e subprodutos da indústria siderúrgica.

O CirMat pretende assim contribuir para um aumento da sustentabilidade no sector da construção, através de uma mudança de paradigma na implementação dos princípios da economia circular, assente no desenvolvimento de tecnologia industrial de uma gama de betão estrutural e betão betuminoso inovador e amplamente utilizado, fabricado principalmente a partir de resíduos de construção e demolição e de subprodutos industriais. O desenvolvimento destes produtos pretende reduzir drasticamente a utilização de recursos naturais e produtos energeticamente intensivos e potenciar a reintrodução de resíduos e subprodutos na cadeia de valor no âmbito da economia circular. Foram construídas quatro construções piloto.

Link: https://cirmat.pt/pt_PT/

Categorias a concurso: Inovação na Construção

AP DONA ANINHAS

O AP Dona Aninhas é um hotel que celebra a beleza e a história de Viana do Castelo, cujo tema é: “Contar a história de Viana”. É uma homenagem do proprietário a sua mãe, natural desta cidade. Conta com uma localização privilegiada e oferece uma arquitetura e decoração interligada com elementos da cultura vianense nos 64 quartos e em várias obras de arte com destaque nos espaços sociais.

Inspirado nas tradições e herança cultural da região, este á um boutique hotel de charme, repleto de elementos que refletem a identidade desta cidade minhota. Navegadores, filigrana e bordados. Estas expressões artísticas refletem a herança cultural e o talento dos artesão locais, transmitindo a história e identidade de Viana do Castelo.

Link: https://ap-hotelsresorts.com/pt-pt/donaaninhas/

Promoção: Grupo AP Hotels&Resorts

Arquitetura: Arq. Tailors

Engenharia: A400

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução - Turismo

BPI ALL IN ONE

Situado no emblemático edifício Monumental, o BPI All in One Lisboa é um conceito inovador, onde o futuro serve de referência para um presente onde a mudança é vanguardista, digital, inclusiva e sustentável.

Neste espaço de 2300m2, distribuídos por dois pisos, o design e a construção assumiram uma especial preponderância, materializando a vontade do BPI em oferecer uma experiência diferenciadora aos seus clientes. O espaço reforça o compromisso do banco com a sustentabilidade e acessibilidade, através da instalação de sistemas de gestão energética de última geração e estruturas para facilitar o acesso a pessoas com incapacidade ou deficiência. Para além da tecnologia, o design do espaço incorpora materiais recicláveis e naturais de origem nacional, com destaque para o burel que integra parte da estrutura de insonorização.

Link: https://www.vectormais.com/

Arquitetura de Interiores: Broadway Malyan

Construção: Vector Mais

Categorias a concurso: Arquitetura de Interiores – Comércio

BANCO BPI – ESCRITÓRIOS MONUMENTAL

O edifício Monumental, em Lisboa, “renasce” como novas instalações do BPI. Os escritórios acolhem em 11 pisos a comissão executiva do conselho de administração e cerca de mil colaboradores. Neste projeto foi dada especial atenção à sustentabilidade, inovação tecnológica e ao conforto. Para isso foram criadas excelentes condições de trabalho, maximizando a componente colaborativa, mas também de bem-estar, disponibilizando espaços maioritariamente organizados em open-space, com áreas de colaboração e zonas de trabalho individual insonorizadas. O design privilegia a utilização de materiais recicláveis e naturais de origem nacional, com destaque para adoção do tecido português burel nas salas insonorizadas. Em todos os pisos existe também um espaço de reuniões revestido totalmente a cortiça de origem nacional, denominado “Sala de Cinema”, num conceito que homenageia a história do Monumental.

Link: https://www.vectormais.com/

Arquitetura de Interiores: CBRE Portugal

Construção: Vector Mais

Categorias a concurso: Arquitetura de Interiores – Escritórios

PALÁCIO DE SÃO ROQUE – MUSEU CASA DA ÁSIA

O Palácio de São Roque, importante exemplar da arquitetura palaciana de Lisboa, foi construído em meados do século XVII e ao longo de três séculos e meio sofreu diversas alterações, evoluções e melhoramentos. Vários foram os proprietários e usos, e muitas foram as alterações tipológicas e morfológicas sofridas ao longo dos anos. Contudo, a omnipresença do carácter palaciano sobreviveu ainda sob o manto do esquecimento, sendo imperativa a recuperação do valor histórico e arquitetónico, qualificando-o, potenciando-o e tornando-o acessível à sociedade contemporânea e à cidade. Foi para aqui definido um programa museológico a partir do conjunto edificado no Largo Trindade Coelho, constituindo aí um polo cultural para Lisboa. O edifício reabilitado vem assim acolher o museu “Casa da Ásia – Coleção Francisco Capelo” e um restaurante. A abertura do Palácio de São Roque à cidade de Lisboa tem impacto na comunidade, fortalecendo a oferta turística e dinamizando toda a zona comercial circundante.

Link: https://scml.pt/

Promoção: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Arquitetura: João Pedro Barros Falcão de Campos

Engenharia: João Augusto da Silva Appleton

Categorias a concurso: Reabilitação e Reconstrução – Equipamento Público ou Património Cultural