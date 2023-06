Inscrições prolongadas até 30 de junho

As candidaturas para a quinta edição dos Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias, terminavam no dia 15 deste mês, mas a organização deste evento prolongou o prazo até ao próximo dia 30. Os interessados em participar nesta iniciativa, têm agora mais tempo para avançar com a inscrição do seu projeto.

Esta edição dos Prémios do Imobiliário conta com oito categorias a concurso, nomeadamente de melhor empreendimento de construção nova; reabilitação e reconstrução; espaço público; arquitetura de interiores; sustentabilidade; inovação na construção; inovação na mediação e; projeto de impacto económico, social e ambiental. Grande parte destas categorias englobam subcategorias e por isso aconselha-se a consulta da ficha de candidatura e a leitura do regulamento, antes de efetuar a candidatura.

Os vencedores deste ano dos Prémios do Imobiliário serão conhecidos numa cerimónia a realizar em outubro.