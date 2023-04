Inovar em todas as edições

Os Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias, procuram anualmente acrescentar maior abrangência à sua área de atuação. A primeira edição, realizada em 2019, abarcou apenas quatro categorias e na atual quinta edição, já são oito.

No arranque desta iniciativa foram avaliadas obras nas categorias de melhor empreendimento de: escritório, habitação, comércio e turismo, sendo também estas as subcategorias da categoria de reabilitação urbana, com exceção do turismo, aqui substituído por espaço público. As duas restantes categorias eram as de sustentabilidade, dividida entre construção/arquitetura sustentável e eficiência energética e a de inovação na mediação.

No ano seguinte, na edição de 2020, foi acrescentada a categoria de arquitetura de interiores, dividida em escritório, habitação, comércio, turismo e espaço público ou património cultural. A categoria de reabilitação urbana foi renomeada de reabilitação e reconstrução e foi-lhe acrescentado o comércio e o património cultural ao espaço público.

Em 2021 e depois da pandemia que assolou Portugal e o mundo, a organização destes prémios decidiu criar a categoria de espaço público, abarcando espaços verdes e urbanismo. Surgiu em resposta à necessidade sentida pela população nacional de usufruir mais do exterior, após meses fechada em casa.

Na quarta edição, realizada no ano passado e no âmbito das categorias, houve apenas uma alteração na de melhor empreendimento, que passou a dizer respeito apenas a construção nova.

Na atual edição há duas novas categorias, a de inovação na construção, englobando produtos, tecnologias e materiais e a de projetos de impacto económico, social e ambiental. Neste último aspeto o objetivo é realçar a importância que muitas obras edificadas em Portugal, têm nestas três vertentes.

Ano após ano a organização e o júri dos Prémios do Imobiliário procuram inovar e contribuir para um maior conhecimento do que se faz neste sector, em território nacional.