Criados em 2019, os Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias, inovam a cada edição. Este ano e na reunião de preparação desta quinta edição, o júri e a organização acresceram o prémio personalidade do ano, ao leque de distinções já atribuídas por esta iniciativa.

Tal como o prémio prestígio – dado pelo júri a um dos projetos vencedores das várias categorias -, o prémio de personalidade do ano quer dar destaque aos protagonistas do sector imobiliário nacional. Para este galardão não há candidaturas. Cada membro do júri, depois de uma análise cuidada do sector imobiliário, indicará uma personalidade que na sua opinião se destacou nesta área durante o ano de 2022. Os nomes apresentados serão votados pelos membros do júri e daqui sairá a figura do ano.

Com esta distinção da personalidade do ano, os Prémios do Imobiliário alargam ainda mais o seu âmbito de atuação.