V.ª edição com inscrições abertas

O Expresso e a SIC Notícias organizam este ano mais uma edição dos Prémios do Imobiliário. O objetivo desta iniciativa que vai já na sua quinta edição, é o de distinguir o que de melhor se faz no imobiliário nacional.

Em declarações ao Expresso, Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa explicou que “estes prémios surgem do que é o nosso investimento na área do imobiliário, uma área que tem um peso significativo naquilo que é a economia portuguesa e temos um conjunto de conteúdos em todas as nossas plataformas, que vão de encontro aquilo que são os interesses e as necessidades deste sector”. Lembrou ainda que “temos cada vez mais interessados em participar e ganhar estes prémios, o que mostra que têm vindo a ganhar importância”.

Lançada em 2019, esta iniciativa tem vindo a crescer em número de candidaturas. No ano passado os Prémios do Imobiliário contaram com 55 candidaturas espalhadas por todo o país e pela primeira vez houve a participação de uma obra construída nos Açores. Para esta quinta edição, que irá avaliar obras concluídas em 2022, o objetivo é crescer em número de projetos e ter uma abrangência geográfica cada vez maior.

Esta quinta edição dos Prémios do Imobiliário inclui novidades. Conta com novas categorias e estão programadas duas conferências com temas e convidados ainda a definir.

Como é habitual, a gala de atribuição de prémios realiza-se em outubro.