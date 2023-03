Novas categorias

Os Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias, estão de volta. Nesta quinta edição vão ser avaliados projetos terminados em 2022, em oito categorias. Este ano o júri vai ainda distinguir a personalidade do ano nesta área de atividade.

Como já vem sendo habitual, uma das categorias dos Prémios do Imobiliário é a de melhor empreendimento de construção nova na área de habitação, comércio, turismo e escritórios. Tanto a categoria de reabilitação e reconstrução como a de arquitetura de interiores vão avaliar escritórios, habitação, comércio, turismo e equipamento público/património cultural. O espaço público engloba os espaços verdes/urbanismo. A construção sustentável e a inovação na mediação são mais duas categorias que têm estado presentes nas edições anteriores.

Este ano e às categorias habituais juntam-se mais duas. Uma delas visa premiar a inovação na construção e a outra quer distinguir o impacto que os projetos podem ter a nível económico, social e ambiental.

O júri dos prémios do imobiliário e a organização desta iniciativa reuniram em fevereiro para a preparação desta quinta edição. Deste encontro saiu ainda a ideia de distinguir a personalidade do ano. Em declarações ao Expresso, Vítor Andrade, Presidente do júri dos Prémios do Imobiliário revelou que “é um reconhecimento que só nos prestigia e à audiência que nos acompanha. É com os protagonistas do sector que a inovação se continua a fazer e a nascerem projetos em Portugal”. Na sua opinião estes Prémios do Imobiliário estão cada vez mais abrangentes, com mais expressão nacional e qualidade em todas as obras e categorias que cobrem a totalidade do que há no mercado imobiliário.