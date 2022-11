Contemplando o Prémio Pessoa várias áreas do conhecimento, o júri é formado por personalidades com formações diversas. A heterogeneidade dos seus mundos não impediu que se criasse um espírito de equipa único, também estimulado pela agradável reclusão em Seteais. Esse espírito de equipa é reforçado pelos sistemas de debate e votação e pela aceitação democrática do resultado final; e, ainda, pela independência na escolha inicial dos candidatos e no modo como se processa a sua seleção.

Os membros do júri do Prémio Pessoa 2022 são os seguintes:

Francisco Pinto Balsemão (Presidente)

Emílio Rui Vilar (Vice-Presidente)

Ana Pinho

António Barreto

Clara Ferreira Alves

Diogo Lucena

Eduardo Souto de Moura

José Luís Porfírio

Maria Manuel Mota

Pedro Norton

Rui Magalhães Baião

Rui Vieira Nery

Viriato Soromenho-Marques