Prémio Pessoa 2020: Estão abertas as candidaturas

As candidaturas ao Prémio Pessoa 2020 já estão oficialmente abertas e decorrem até ao dia 18 de novembro. O prémio, uma iniciativa do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, pretende distinguir a personalidade portuguesa que tenha alcançado destaque nas áreas da Cultura, Ciências ou qualquer forma de expressão artística.

O Prémio Pessoa está na sua 34ª Edição e cabe ao júri, presidido como desde a primeira edição por Francisco Pinto Balsemão, determinar qual o vencedor do galardão que, este ano, tem o valor de 60 mil euros.

De acordo com o regulamento (que pode ser consultado AQUI) as propostas de candidatura podem ser submetidas por qualquer instituição ou pessoa portuguesa, referindo qual a personalidade que pretendem destacar e os motivos da escolha. Se necessário, a candidatura pode ser acompanhada pela documentação ou suporte digital considerado necessário para sustentar a proposta (os originais que integrem a documentação não serão devolvidos). É, no entanto, obrigatório que toda a documentação chegue até dia 18 de novembro por correio, para a morada do jornal Expresso Edifício Impresa – Rua Calvet de Magalhães, 242 – 2770-022 Paço de Arcos. Ou, por email, para premiopessoa2020@impresa.pt.