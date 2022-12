Prémio Nacional de Turismo distingue os melhores do sector

“Este projeto põe a Madeira no mapa”, garante Carlos Lopes, da Digital Nomads Madeira Islands

“Estes são os projetos que mais contribuem para valorizar o turismo em Portugal”, sublinha Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa

“Este é um prémio fenomenal, que tem o reconhecimento da própria área e que muito me honra”, refere Gonçalo Castelo Branco, do Chefs on Fire

“Este prémio tem um significado muito especial porque é para mim e para as mais de 3 mil e 500 pessoas que fazem a Vilá Galé”, diz Jorge Rebelo de Almeida, CEO da Vila Galé

“Eu acho que devemos premiar a resistência e a resiliência do sector”, acredita Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal

“As empresas de turismo conseguiram recuperar e retomar a trajetória de crescimento”, lembra Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo

“Vou muito contente para S.Miguel, este é um trabalho de equipa de há já muitos anos”, explica Paula Farias, da Rotas Açores - Itinerários Culturais e Paisagísticos

“A melhoria nos últimos anos é notória e isso tem tido um impacto muito positivo nos resultados do Turismo”, assegura Pedro Barreto, administrador do BPI

“Estas cinco categorias já querem premiar o caminho e a diferenciação do nosso turismo”, conclui Rui Gidro, partner da Deloitte