Sondagem Intercampus: se Costa sair, PS perde. Temido é a melhor contra Montenegro

Marta Temido perdia para o PSD mas seria a melhor candidata do PS contra Luis Montenegro, caso António Costa não fosse a jogo em eventuais eleições legislativas antecipadas. É esta a conclusão de uma sondagem da Intercampus para o “Correio da Manhã” e o “Jornal de Negócios”.

Se Costa voltasse a ir a jogo, os socialistas voltariam a ganhar. Mas num cenário em que o atual primeiro-ministro não voltasse a ser o candidato do PS, Marta Temido teria 37% das intenções de voto, Mariana Vieira da Silva 31%, Pedro Nuno Santos 27%, Fernando Medina 22% e Duarte Cordeiro 21%. Qualquer um destes perderia para Luís Montenegro, que a sondagem diz, neste caso, atingir os 42%.

Apesar de Montenegro ter melhor resultado do que cada um dos potenciais candidatos à liderança socialista, o PSD continua a ficar atrás do PS, se for Costa a liderar: o PS aparece com 25,1%, contra 24,1% do PSD.

Olhando para o desempenho dos líderes, numa escala de zero a cinco, Luis Montenegro consegue uma média de 2,8 pontos, contra os 2,6 pontos de António Costa.