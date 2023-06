Marques Mendes sugere que Marcelo seja mediador nas negociações com professores

Para o comentador da SIC, Marcelo tem as qualidades e a autoridades necessárias para desempenhar esse papel, por ser Presidente da República e por ser professor. Mendes lamentou a falta de diálogo que considera existir na Educação, mas noutros setores, como o dos transportes, pensa que são os sindicatos que estão a marcar demasiadas greves. Disse mesmo que a próxima paralisação na CP “é um bocadinho demais”.

O comentador e conselheiro de Estado Luís Marques está preocupado com o ponto a que chegaram os desentendimentos entre sindicatos dos professores e Ministério da Educação e sugere que o Presidente da República seja uma espécie de mediador. O Presidente, disse Mendes no seu comentário dominical, deve “fazer um apelo às partes antes que o pandemónio se instale ”.

Como é habitual, no seu espaço de comentário semanal, Mendes passou por vários temas. Um deles foi o caso Tutti Frutti e, em concreto, as explicações dadas pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, para o atraso na investigação. “A PGR interveio tarde, mas sobretudo a intervenção é muito infeliz. Cada vez mais considero que foi infeliz esta escolha”, disse o comentador para quem a justificação de falta de recursos é “uma confissão de incapacidade”. “Falta de meios existe em qualquer departamento do Estado, isso não justifica uma investigação de 7 anos”, acrescentou Mendes, considerando mesmo “imperdoável” que este seja mais um megaprocesso.