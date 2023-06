Marcelo elogia "militante" Cavaco: tinha uma "utilidade única" a colar cartazes

Marcelo recuou ao tempo em que o antigo primeiro-ministro e Presidente da República era um “militante partidário de base” para recordar a sua “vantagem comparativa”. “ Era altíssimo, chegava onde ninguém chegava e, no colar cartazes acima dos cartazes dos outros, tinha uma utilidade única. Era dos poucos militantes que ia aos debates sindicais, não eram muitos os que aceitassem ir (…) em 1974, 1975”, lembrou o Presidente na cerimónia de lançamento do livro "74/99" , da autoria do fotógrafo Rui Ochoa, que decorreu na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Recordando depois, individualmente, o percurso dos dois chefes de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa destacou o papel de Ramalho Eanes no "tão rápido, mas ao mesmo tempo tão lento" processo de transição da revolução para a democracia plena. "Todos nos lembramos do protagonista que foi em momentos cruciais, antes do 25 de novembro, no 25 de novembro, a seguir ao 25 de novembro, como Chefe do Estado-Maior do Exército, depois como primeiro presidente eleito, e na transição complexíssima para a democracia", salientou.

O Presidente da República considerou que Ramalho Eanes "tem uma posição nuclear" nesse período por ter sido, em simultâneo, Presidente da República e Presidente do Conselho da Revolução e, assim, o único a reunir "a legitimidade democrática e a legitimidade revolucionária". "Era o único que tinha as duas, mais ninguém tinha essa legitimidade conjunta. O que muitas vezes chocava. E ao olharem para as fotografias daquele período primeiro, não é possível esquecer que, estando presente nas fotografias ou não estando, está sempre o presidente Eanes", acrescentou.

Já no que se refere a Aníbal Cavaco Silva, Marcelo foi mais sintético na biografia, mas recuou ao tempo em que o antigo primeiro-ministro e Presidente da República era um "militante partidário de base" para recordar a sua “vantagem comparativa” a colar cartazes em 1974, 1975".

No entanto, Marcelo ressalvou que, para efeitos do período histórico retratado no livro de Rui Ochoa, o que importa é o papel que Cavaco Silva desempenhou "quando, assumindo a liderança partidária e a presidência do Governo, corresponde à primeira encarnação europeia de Portugal, uma longa encarnação em termos governativos: uma década". "Há uma vivência por dentro, quer nas fotografias em que está, quer nas fotografias em que não está - mas está o país, está a sociedade, está a economia desse tempo - com o Presidente Cavaco Silva", disse.

Marcelo reiterou assim que é uma "felicidade poder falar-se deste retrato na presença dos retratados", uma vez que "normalmente fala-se quando eles já não estão presentes". "Aqui não: está a falar-se de história, que é feita, estando vivos os protagonistas dessa história e bem vivos, como temos visto", salientou Marcelo, numa alusão às recentes intervenções de Cavaco Silva sobre a situação política, que provocou risos na sala.