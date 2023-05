Presidente da República vai ser testemunha de António Costa contra Carlos Costa

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ser testemunha no processo cível que António Costa decidiu avançar contra o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e no qual o primeiro-ministro pede que este seja condenado “a retratar-se das afirmações” que fez no livro “O Governador” sobre alegadas pressões do Governo relativas a Isabel dos Santos.

Há cerca de dois meses, informa fonte governamental, o primeiro-ministro pediu ao Presidente da República um depoimento sobre os factos relativos à intervenção do Governo, em 2016, na busca de uma solução que permitisse resolver o impasse no BPI. E o Presidente aceitou testemunhar, em coerência com as declarações públicas que fez em novembro, quando estalou a polémica ‘Costa contra Costa’. Em causa, recorde-se, estão acusações dirigidas pelo ex-governador ao chefe do Governo no livro do jornalista Luís Rosa, onde Carlos Costa fala de intromissão política junto do supervisor bancário e relata um telefonema em que o primeiro-ministro o terá aconselhado a tratar Isabel dos Santos com cuidado, por ser “filha do Presidente de um país amigo”.

Isabel dos Santos era acionista do BPI, mas tinha perdido idoneidade junto do BCE, que exigia a desblindagem dos estatutos do banco por forma a abrir a porta à sua saída. E mal o Governo aprovou legislação nesse sentido, Marcelo promulgou-a (assumira, aliás, esse compromisso, como o Expresso escreveu na altura, já eleito mas ainda antes de tomar posse, numa reunião que teve com o então ministro das Finanças, Mário Centeno, no Palácio de Queluz). Em novembro passado, no rescaldo do lançamento do polémico livro, Marcelo foi perentório a desmentir quaisquer intenções de beneficiar a empresária angolana: “Em nenhum momento algum dos intervenientes jamais pensou deixar de aplicar a lei, que era desfavorável a Isabel dos Santos.”