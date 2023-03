“O carro anda bem” e tem “catalisador positivo” - uma dia com Costa e Marcelo pelos caminhos do PRR

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está no terreno, em andamento e, apesar de alguns atrasos, o olhar do Presidente da República é positivo. Notas dadas depois de um dia na estrada, na companhia do primeiro-ministro para avaliar a execução do programa, que tem merecido reparos de Marcelo Rebelo de Sousa. No fim da jornada António Costa garantiu que o “carro anda bem” e o Presidente afirmou que é um “catalisador positivo” para que o PRR “ande mais depressa”.

A manhã começou em Aveiro, com Costa a chegar na frente, para receber Marcelo. Regras do protocolo que não foram comprovadas, apesar da evidente boa disposição entre ambos. Em todas as paragens, muita presença policial e, de forma mais discreta, elementos da intervenção da GNR e da PSP.

Em Aveiro o PR conheceu os “Consórcios de Inovação da Rede Nacional de Test Beds”, numa sessão na Universidade de Aveiro. Do Litoral para o interior, “um outro país”, diria mais tarde, e onde a popularidade de Marcelo foi testada.