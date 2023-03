Conselho de Estado discute fundos europeus com presença de Elisa Ferreira

O Conselho de Estado vai reunir-se na quarta-feira, no Palácio da Cidadela de Cascais, para analisar aplicação dos fundos europeus em Portugal, com a participação da comissária europeia Elisa Ferreira como convidada. A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República terá início às 11h, como foi divulgado pela página online da Presidência da República.

Esta é a 28.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de Presidente da República, em março de 2016. A anterior realizou-se há três meses e meio, em 13 de dezembro, e foi dedicada ao processo de alargamento e às reformas financeira e económica da União Europeia.

Como comissária europeia, Elisa Ferreira tem a pasta da Coesão e Reformas.

Na atual conjuntura económica, o Presidente da República tem reafirmado a mensagem de que o Governo não pode desaproveitar os fundos europeus, com destaque para os do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e elegeu 2023 como "ano decisivo", tendo em conta o ciclo de eleições nos anos seguintes até 2026: europeias, autárquicas, presidenciais e legislativas. Para sexta-feira, está prevista uma visita conjunta do Presidente com o Governo a obras financiadas pelo PRR.