Marcelo deu medalha a empresário que deve dois milhões ao Fisco, Belém vai verificar legalidade da condecoração

O Presidente da República condecorou no mês passado, com a Medalha da Ordem do Mérito, um empresário portuense do setor da restauração que tem uma dívida ao Fisco de cerca de dois milhões de euros.

No seguimento da notícia, publicada este sábado pelo Correio da Manhã (CM), a Presidência da República garantiu que "vai verificar algum impedimento legal relativamente à matéria da condecoração”, que foi entregue a Adriano Correia Cardoso por proposta do Conselho da Ordem do Mérito.

A proposta baseou-se em informações transmitidas pelo diretor do Hospital de São João, no Porto, de que o empresário nortenho terá ajudado a instituição durante a pandemia, distribuindo aos funcionários milhares de refeições, através dos seus restaurantes.

Contactado pelo CM, Adriano Correia Cardoso afirmou que a situação da dívida “está a ser resolvida” e garantiu que sempre pagou os impostos que lhe são devidos.

O nome do empresário consta na lista de devedores do Fisco com uma dívida superior a um milhão de euros. Em declarações ao CM, o próprio visado assumiu que a dívida ronda os dois milhões de euros.

A dívida reclamada pelo Fisco a Adriano Correia Cardoso resulta, segundo um acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de uma inspeção fiscal efetuada aos rendimentos e movimentos de dinheiro nas contas bancárias particulares do empresário, entre 2009 e 2012. Nessa inspeção, o Fisco concluiu que o empresário e a mulher obtiveram um incremento patrimonial de 4,67 milhões de euros que “não se coaduna com os rendimentos líquidos declarados para os anos de imposto em análise (2009 a 2012), e que por isso deve ser tributado em sede de IRS, como manifestação de fortuna”.

“Por falta de conhecimentos de gestão, caí numa situação muito complicada", justifica o empresário, adiantando que o dinheiro passava pela sua conta mas era reinvestido nas empresas.