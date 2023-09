Academia Socialista arranca esta quarta-feira e conta com a presença de António Costa

O secretário-geral do PS, António Costa, abre, esta quarta-feira, em Évora, a Academia Socialista, iniciativa que marca a 'rentrée' do partido e que termina no domingo com uma intervenção do presidente dos socialistas, Carlos César.

A segunda edição desta iniciativa de formação política, dirigida a 80 jovens entre os 18 e 30 anos, contará com intervenções de figuras como o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, os ministros da Saúde, Habitação, Trabalho e Cultura ou ainda o vice-presidente da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, Maros Sefcovic.

Esta quarta-feira, pelas 21:00, na sessão de abertura desta academia promovida pelo PS, Juventude Socialista e pelo Grupo dos Eurodeputados Socialistas Portugueses, além de António Costa, vão intervir o secretário-geral da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, a presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais, e o presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas e da Federação Distrital de Évora do PS, Luís Dias.

Os trabalhos de dia 07 'arrancam' com uma sessão com o presidente da Assembleia da República e deputado socialista eleito pelo círculo Fora da Europa, Augusto Santos Silva, intitulada 'As responsabilidades da esquerda democrática na construção da União Europeia'.

O dia prossegue com debates sobre os desafios da inteligência artificial, as democracias em crise e populismos e termina com uma sessão na oficina do escultor João Cutileiro, intitulada "Democratizar a cultura, hoje", com a participação do ministro do setor Pedro Adão e Silva.

Caberá ao líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, abrir o terceiro dia, com uma sessão intitulada "Uma política económica de esquerda no euro: o caso português", à qual se seguirá um painel dedicado à União Europeia com a participação do vice-presidente da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, Maros Sefcovic, e a moderação da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques.

Geopolítica com o embaixador Francisco Seixas da Costa, trabalho e jovens com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e saúde mental são outros temas que estarão em debate no dia 08.

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, abre o penúltimo dia com a questão "Porque não há democracia sem estado social?" e, de seguida, os jovens vão refletir sobre um dos temas 'quentes' da atualidade: a habitação, com a ministra Marina Gonçalves, a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, e a moderação do eurodeputado Pedro Marques.

"A Transição Verde e a Lei do Restauro da Natureza" serão discutidas num painel com César Luena, deputado europeu do PSOE e o socialista Tiago Brandão Rodrigues, e o dia termina com um debate sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde com a participação do ministro da tutela, Manuel Pizarro, e a ex-ministra do setor Ana Jorge.

De acordo com o programa divulgado, durante a Academia Socialista haverá ainda três painéis dedicados aos 50 anos da história do PS: um focado na história do partido, com José Manuel dos Santos (coordenador da Comissão Organizadora das Comemorações desta efeméride), outro sobre o papel das mulheres na história do PS com Edite Estrela e Margarida Marques e um terceiro sobre a história de Mário Soares e Maria Barroso, com a filha Isabel Soares.

O presidente do PS, Carlos César, vai encerrar os trabalhos no final da manhã de domingo, dia 10, numa sessão que contará também com uma intervenção do eurodeputado Carlos Zorrinho.