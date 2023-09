Fotogaleria: os “três dias mágicos” da primeira Festa do Avante com a liderança de Paulo Raimundo

Mais do que um festival de música, a Festa do Avante serve como rentrée política do PCP. Na sua primeira participação como secretário-geral, Paulo Raimundo foi o interveniente que mais atraiu olhares. A cada dia – entre a sexta-feira passada e este domingo, dia 3 –, o novo líder comunista distribuiu abraços, deu apertos de mãos e tirou fotografias com militantes e simpatizantes do partido. Aos jornalistas, admitiu ter um grande “à vontade” na casa que ajudou a montar em várias edições anteriores.

Nos dois primeiros dias, as intervenções de Paulo Raimundo foram mais curtas e serviram para projetar algumas das propostas do partido como a fixação do aumento máximo das rendas em 0,43% no próximo ano. O momento mais esperado chegou este domingo com o tradicional comício que ocupa o palco principal do festival. Durante mais de 30 minutos e com momentos de chuva intensa, Paulo Raimundo lançou críticas às políticas socialistas, apelou ao voto e à mobilização dos militantes e ainda deixou um agradecimento às delegações internacionais comunistas que ocupam parte das bancas com produtos regionais e merchandising – dedicando apenas algumas palavras à guerra da Ucrânia que “nunca devia ter começado e é urgente parar”.

Com pouca expressão nas sondagens mais recentes, a próxima prova de fogo do PCP – e da nova liderança de Paulo Raimundo – chega com as eleições regionais da Madeira, dia 24 deste mês, e com as europeias de 2024.