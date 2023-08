Açores: Carlos César entra na discussão sobre apoios aos salários de jornalistas e acusa Bolieiro de sobranceria

Presidente do governo Regional dos Açores durante 16 anos (1996-2012), Carlos César evita geralmente pronunciar-se sobre política interna da região autónoma, mas a polémica sobre o decreto relativo a apoios aos salários de jornalistas vai em tal crescendo que o presidente do PS usou o Facebook para se meter no assunto e criticar José Manuel Bolieiro, que lidera o governo PSD-CDS-PP. Em causa, está a subsidiação de parte dos salários dos jornalistas, que o PS-Açores já criticou.

“O dr. Bolieiro achou que a crítica do líder da oposição era “um disparate”. Na verdade, desde que tomou posse, parece não aceitar uma única crítica vinda da oposição, seja sobre que tema for. Fá-lo, quase sempre, com injustificada e desagradável sobranceria, ou manda fazê-lo por outros ainda menos contidos protagonistas”, escreve César na sua página na rede social Facebook.

O presidente do PS começa por escrever que tem “prestado mais atenção à política açoriana nestes dias estivais” e uma das notícias que lhe prendeu a atenção foi a do decreto segundo o qual “o salário de cada jornalista deverá passar a ser parcialmente pago nos Açores pelo governo do PSD/CDS/PPM”. César dá razão a Vasco Cordeiro, o líder do PS-Açores que já veio acusar o executivo regional de querer “controlar” a comunicação social, e defende que os apoios à comunicação social sejam consensualizados com as empresas e com os partidos que têm assento na assembleia regional.

“Se fosse empresário ou funcionário nesse ou noutro setor de atividade com interesse público e não merecesse tais apoios também não ficaria satisfeito. Mas apreciaria que, com bom critério e com transparência, os órgãos de comunicação social privados na Região – jornais, rádios e diferentes plataformas – tivessem acesso a apoios maiores e automáticos, num sistema consensualizado junto das empresas e, porque não, junto dos partidos que não estão sentados na mesa do governo”, escreve o dirigente socialista.

César acusar Bolieiro de querer ter sempre “a última palavra” e de culpar o anterior governo regional, liderado por Vasco Cordeiro, ou o governo da República pelos seus próprios erros. “Voltou há dias de férias e já desconsiderou a oposição pelo menos no caso do furacão Lorenzo, no caso da Ryanair, no caso da EDA, no caso da Saúde, no caso do denominado Media+. Nestes poucos 6 dias em que teve agenda oficial, foi o que vi nas suas 10 aparições no Telejornal da RTP/Açores”, escreve o presidente do PS e ex-líder regional.