Governo escolheu novo diretor para SIED. PSD fica de fora do acordo

“O primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, Dr. Luís Montenegro, desta indigitação”, assim se lia no comunicado em que o Governo anunciava a escolha de José Pedro Marinho Costa para diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED). Segundo Observador e Pùblico, por trás do comunicado, estava escondido o cumprimento de uma promessa do líder social-democrata.

Depois de ter visto Costa recusar o pedido de demissão de Graça Mira Gomes, de secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, no seguimento da atuação das secretas no caso Galamba, Montenegro escreveu ao primeiro-ministro retirando a confiança à responsável pelo SIRP, uma posição inédita nos anos mais recentes. “Caso não ocorra qualquer demissão, quero que V. Ex.ª saiba que passará a ocorrer um facto inédito em toda a democracia portuguesa: a direção do SIRP deixará de ter a confiança do maior partido da oposição. Espero que o SIRP continue a servir o Estado, mas fá-lo-á apenas com o aval e a confiança do Governo”, lia-se, aos primeiros dias de junho, na carta em que, prevendo a irredutabilidade do primeiro-ministro, anunciava a quebra "da regra política segundo a qual os dirigentes destes serviços beneficiam simultaneamente da confiança do Governo e do principal partido da oposição".

Passados quase dois meses, a nomeação do novo responsável do SIED - diplomata e desde agosto de 2022 diretor de serviços de assuntos institucionais na Direção-Geral dos Assuntos Europeus - terá servido para Montenegro confirmar que não fazia bluff. O líder social-democrata recusou-se a participar e, consequentemente, a manifestar a sua confiança política no sucessor de Carlos Alberto Pires, que substituiu Marco Capitão Ferreira como secretário de Estado da Defesa.