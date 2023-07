Paulo Raimundo: “Governo é o único responsável pela situação deste final do ano letivo”

A luta dos professores pela recuperação do tempo de serviço é “justíssima” e o Governo tem sido o único a “não ceder” nas negociações com o setor, defendeu Paulo Raimundo na entrevista à CNN da passada quinta-feira. “O Governo é o único responsável pela situação a que chegámos no final deste ano letivo e, se não fizer nada, será o único responsável pela situação do início do próximo”. O secretário-geral do PCP lembrou que as próprias “estruturas sindicais” do setor da educação apresentaram um “plano de faseamento” da reposição do tempo de serviço, “sabendo que não era possível fazer tudo de uma vez”, que não foi aceite pelo executivo socialista. “A única parte que não cedeu foi o Governo”, atirou. Além do prolongamento das greves e manifestações, este braço de ferro entre professores e António Costa prejudica também a “atratividade” da profissão. “Corremos o risco de qualquer dia não termos professores”.

Sobre o veto do presidente da República ao diploma do Governo sobre os professores – que pedia para manter as negociações abertas quanto à recuperação do tempo de serviço – o comunista reconheceu que Marcelo tem vindo a “alertar” para a necessidade de uma “solução” que seja benéfica para estes profissionais.