“PSD tem condições para governar sozinho aqui e na República”: Montenegro e Albuquerque recebidos pela chuva e por multidão no Chão da Lagoa

“Vamos marcar pela diferença, pela moderação”. Miguel Albuquerque está num intervalo naquela espécie de rali pelas barracas das comissões políticas de freguesia do PSD, que todos os anos se repete na festa do Chão da Lagoa. O presidente já pulou com a JSD, cumprimentou pessoas, tirou fotografias e provou vinho, licor, poncha de vários sabores e cerveja, enquanto desempenha o papel de anfitrião a Luís Montenegro.

“O que vai marcar a campanha? A radicalização da extrema-direita e da extrema-esquerda. Vão inventar mentiras, loucuras e taradices como dizer que o problema da habitação é culpa do turismo e que é preciso acabar com o turismo.” O PSD vai ser diferente, moderado e acredita numa maioria confortável. É certo que, desta vez, vai a votos coligado com o CDS, mas Albuquerque entende que é importante. Foi a coligação que governou nos últimos quatro anos a Madeira, permitiu estabilidade.