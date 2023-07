Montenegro pede maioria absoluta para o PSD na Madeira e acusa Costa de "viver na lua"

No primeiro dia de visita à Madeira, o presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o primeiro-ministro, António Costa, de estar a “viver na lua” quando afirma que o “país está melhor” e que as “pessoas também estão melhores”. O comentário vem ainda na sequência do debate do estado da nação, na quinta-feira, quando Costa aproveitou para fazer referência a frases antigas do atual líder do PSD.

Apesar do ambiente de pré-férias na política portuguesa, com a Assembleia da República perto de encerrar os trabalhos, este domingo é importante para o PSD. Por um lado, Montenegro marca o arranque de mais um “Sentir Portugal”, a iniciativa que leva o líder social-democrata a passar uma semana por mês num distrito ou comunidade diferente do país ou da diáspora. A escolha da Madeira não é por acaso, feita nas vésperas das eleições na região autónoma, marcadas para final de setembro. Para Montenegro, se, por um lado, na Madeira, o Governo Regional, que é liderado por uma coligação PSD/CDS, encabeçada por Miguel Albuquerque, “merece continuar a governar”, no país “o Governo socialista e o primeiro-ministro, António Costa, já estão a mais”. “Temos um Governo à deriva e temos um PSD ser cada vez mais a alternativa. Alternativa, porque nós, portugueses, não nos podemos conformar com um país onde pagamos impostos máximos e recebemos em troca serviços públicos mínimos”, argumentou Montenegro, aproveitando sempre o exemplo da Madeira para carregar no primeiro-ministro. “Esta semana, o doutor António Costa, no debate do estado da nação, vejam bem, foi ao Parlamento dizer que o país está melhor e que as pessoas também estão melhor. Onde é que vive o doutor António Costa? Só se ele estivesse a falar da Madeira”, afirmou o social-democrata. Luís Montenegro acrescentou que o seu partido quer “muito mais para Portugal” e não quer um país “que está na cauda da Europa” e onde “os jovens têm de emigrar na busca de uma oportunidade”. “Nós queremos um Portugal onde haja mais criação de riqueza e onde se paguem mais salários, para que os nossos jovens possam ter uma oportunidade sem terem de emigrar para o estrangeiro. É esse Portugal que nós queremos, é esse Portugal que se constrói aqui na Madeira”, sublinhou.