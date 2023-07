Miguel Albuquerque: Madeira vai continuar a “lutar pelo aprofundamento da autonomia” contra “obscurantismo do centralismo”

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a região vai continuar a lutar por mais autonomia e contra o “obscurantismo do centralismo”, garantindo apoio para o partido vencer também as eleições nacionais.

O presidente dos sociais-democratas madeirenses discursava na festa anual da estrutura regional do partido, na Herdade do Chão da Lagoa, nos arredores do Funchal, que contou com a presença do líder nacional, Luis Montenegro, e concentrou milhares de pessoas.

“Estamos aqui para dizer mais uma vez em alto e bom som que somos a favor da nossa liberdade e estamos aqui a lutar pela nossa autonomia e por uma Madeira mais próspera e mais justa, contra o obscurantismo do centralismo, para derrotar os serviçais e pajens do colonialismo de Lisboa”, declarou o também presidente do Governo Regional da Madeira.

O líder insular apontou que o objetivo do PSD é "derrotar o socialismo e vencer as eleições", um processo que começa com as regionais que se realizam na Madeira a 24 de setembro.

Albuquerque apelou à mobilização, salientando que "as eleições só se ganham quando os votos são contados nas urnas", defendendo ser necessário um esforço conjunto de "humildade e trabalho".

O responsável social-democrata madeirense argumentou que a festa popular do Chão da Lagoa não é apenas um momento de "mobilização para as lutas que se avizinham", complementando ser também uma "cerimónia, invocação e memória do que foi conquistado há 47 anos".

Albuquerque lembrou que "foi há 47 anos, com a conquista da autonomia política, que os madeirense "alcançaram a liberdade e romperam as grilhetas da opressão".

Albuquerque foi também ao passado mais recente e fez uma retrospetiva da legislatura que agora termina, recordando que apesar de ter sido marcada pela crise de saúde e económica, a Madeira conseguiu ultrapassar os problemas e evidencia crescimento económico em todos os sectores.

"Neste momento, o que não precisamos é de socialistas para rebentar com a economia e voltar tudo", opinou.

Apesar dos gritos "só queremos Montenegro em São Bento", alertou o líder nacional do PSD que "primeiro está a Madeira e só depois o partido", salientando que esta região é hoje "um orgulho para Portugal". "Não tenhas problemas em dizer ao país que a Madeira quer e precisa de mais autonomia política, mais capacidade de decisão para decidir o seu futuro", enfatizou.

Dirigindo-se a Luis Montenegro, vincou: "Podes contar connosco, com a nossa garra, com a nossa pólvora, com as nossas munições para te ajudar a seres primeiro-ministro de Portugal. Não contes connosco, nunca, para fazer fretes à esquerda, para ser politicamente correto".