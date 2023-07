Audiências em Belém: IL acusa Governo de ser “incapaz de ler o país”, Chega critica "conluio" entre PS e PSD que quer "calar" justiça

Na passada sexta-feira, dia 14, o presidente reuniu-se com o Livre, PAN, Bloco e PCP. Em comum, os quatro partidos criticaram a “atitude de fechamento”, o “poder absoluto” e os "tiques autoritários" da maioria absoluta socialista . Além disso, os partidos acusaram o executivo de António Costa de falta de “respostas” para as “dificuldades” no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a “crise” da habitação ou o “problema” com o setor dos professores.

Com o Conselho de Estado marcado para esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa segue com a segunda ronda de audiências aos partidos políticos com assento parlamentar. Esta segunda-feira, o presidente ouve os representantes partidários da Iniciativa Liberal (IL), Chega, PSD e PS sobre o balanço do ano político.

Entre as preocupações levadas pelos liberais ao Presidente da República estão a contratação dos médicos cubanos. “Não por se tratar de estrangeiros, mas pela violação de direitos humanos nessa contratação”, justificou Rui Rocha. A IL comunicou também uma proposta de alteração ao sistema eleitoral com um novo “círculo de compensação”. “Não podemos permitir que milhares de portugueses não encontrem destino para o seu voto”.

Quanto às polémicas de corrupção no Ministério da Defesa – que António Costa disse que as pessoas não valorizavam –, Rui Rocha lembrou o artigo de opinião onde o primeiro-ministro se mostra o “campeão do combate à corrupção” sem “nenhum conteúdo que o prove”. O liberal aproveitou ainda para comparar a “central de comunicação” que o executivo socialista construiu em “poucos meses” com a situação da Entidade de Transparência que se mantém sem água, eletricidade, internet e outros meios para “exercer atividade”. “Quando é propaganda, o primeiro-ministro é rapidíssimo a dar meios. Quando se trata da transparência é muito difícil” .

Sem querer pormenorizar o teor da conversa com Marcelo, o líder liberal disse que se tratou de uma conversa de “pessoas preocupadas com o país” . “Há um diagnóstico de questões que não estão a receber uma resposta adequada de António Costa”.

Na segunda ronda de audições, a Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a partilhar as preocupações sobre o ano político. À semelhança das declarações dos partidos à esquerda, Rui Rocha também acusou o Governo de ser “fechado em si mesmo”, “incapaz de ler o país” e, por isso, “incapaz de dar respostas” aos problemas dos portugueses. “Há uma degradação do Governo e da sua capacidade de ouvir e de receber soluções”, atirou.

Chega acusa PS e PSD de “conluio” e de “calar” a justiça

André Ventura levou até ao presidente da República o caso das buscas a casa do ex-líder do PSD Rui Rio e da sede nacional do partido. Não “pelo caso em si”, mas pela “lógica de confronto institucional entre órgãos de soberania”, justificou o líder do Chega. “A ideia de que há um conluio entre os dois grandes partidos para calar ou condicionar a justiça merece preocupação e repúdio”. André Ventura acusou o PS de vir “cavalgar” a defesa apresentada pelo PSD. “O PS sempre quis condicionar a justiça e impedir o seu funcionamento”. O líder do partido reconheceu que a justiça pode ser “sujeita a crítica” – “não há um português ou uma empresa que não tenha uma razão de queixa” –, mas defendeu que os partidos não podem colocar em causa a “independência” e a “autonomia” das instituições. “Os portugueses querem uma justiça imparcial. Não pode haver um regime de exceção para os partidos”.

A atuação da justiça nas buscas a casa de Rui Rio tem sido alvo de críticas por várias figuras do PSD, PS e outros partidos – a última voz a mostrar solidariedade para com o ex-líder social-democrata foi Augusto Santos Silva. Pelo contrário, o líder do Chega pede ao presidente da República “atenção máxima” a esta tentativa de “afronta” e “menorização” da justiça por parte dos partidos do 'centrão'.

À parte desta polémica, o líder do Chega acusou o Governo de não conseguir cumprir as “metas” estabelecidas por Macelo na execução do PRR, no acesso ao SNS e na negociação com os professores. “Nada disto foi resolvido”, atirou. “Há uma incapacidade do Governo conseguir governar para além dos casos e casinhos”, acrescentou.