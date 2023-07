Montenegro diz que prestação de líder parlamentar melhorou: "Foi uma humilhação", dizem deputados

A intenção seria boa, mas o resultado acabou por ser percecionado como uma declaração “humilhante” para o líder parlamentar do PSD. Com o ambiente na bancada laranja em degradação acelerada pela contestação interna ao chefe dos deputados, Luís Montenegro foi falar aos representantes do partido quinta-feira de manhã, no Parlamento, à porta fechada, antes do debate marcado pelo partido sobre política de Saúde. Mas quando ensaiou um elogio a Joaquim Miranda Sarmento, o presidente da bancada cada vez mais isolado, o efeito funcionou ao contrário, descreveram ao Expresso parlamentares presentes na reunião.

Depois de pintar o estilo de Miranda Sarmento como mais calmo do ponto de vista da luta parlamentar — e apesar das críticas que lhe apontavam falta de jeito para tribuno —, Luís Montenegro acabou por dizer que o líder parlamentar “até está muito melhor”, no sentido de o valorizar. O líder da bancada, no entanto, passou toda a reunião calado, depois de a semana passada ter dito à bancada que as críticas anónimas contra si nos jornais eram uma “profunda cobardia que só prejudica” o partido. Para deputados do PSD ouvidos pelo Expresso, este louvor acabou por ser como “uma humilhação”.