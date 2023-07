“Relatório parece feito à medida de Galamba e primeiro-ministro": partidos reagem a relatório da TAP

O relatório preliminar da Comissão Paramentar de Inquérito à TAP, apresentado ao final da noite da passada terça-feira, não aponta interferências políticas, não deixa críticas ao papel de Pedro Nuno Santos na gestão da companhia nem a João Galamba. A relatora, Ana Paula Bernardo, justificou a exclusão de polémicas com Frederico Pinheiro e com os serviços de informações por não se tratar de um “diário” da CPI e por não serem assuntos ligados à TAP. As explicações da socialista não convenceram a maior parte dos partidos da oposição que pedem alterações na versão final.

Segundo o deputado social-democrata é “incompreensível” que o documento omita também os acontecimentos da noite de 26 de abril no ministério das Infraestruturas e o recurso ao SIS para a recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.“É um facto de uma gravidade muito, muito grande, no quadro da democracia e do funcionamento das instituições e é apagado deste relatório, o que é inadmissível", acrescentou.

O deputado do PSD Paulo Moniz anunciou que o PSD irá votar contra o relatório preliminar da CPI à TAP , considerando que o documento é “levezinho” e quer “branquear os factos”, nomeadamente a ingerência do Governo na gestão da companhia aérea." O PS demonstrou não resistir à tentação porque o PM havia dito que queria retirar consequências políticas no final. Este relatório foi feito com objetivo e à medida para que as consequências não existam", sustentou.

Rui Rocha considerou ainda que “foram varridas para debaixo” do relatório todas as responsabilidades de Fernando Medina e João Galamba . O documento, sublinhou, foi feito com base num “trabalho meticuloso” para que o primeiro-minisro não possa retirar nenhuma consequência política no final, tal como prometeu.

“Estamos perante uma obra de ficção que contraria a realidade”, disse Rui Rocha, que acusou também o relatório da CPI à TAP de ser feito à medida do PS. Para o líder liberal, há uma “diferença brutal” entre o que é dito no relatório e e o que foi ouvido nas audições da comissão de inquérito, além de não haver “referências adequadas” e “profundas” aos 3,2 mil milhões de euros injetados na TAP para os portugueses perceberem se “investiram” ou “enterraram” dinheiro na companhia aérea. “Onde está a avaliação política para que os portugueses percebam o que foi feito a essa dinheiro?”, questionou.

Bloco de Esquerda acusa PS de “condicionar” relatório para manter João Galamba no Governo

“O relatório parece feito à medida de João Galamba e do primeiro-ministro", atirou Pedro Filipe Soares. O líder parlamentar do Bloco considera “incompreensível” que as polémicas da noite de 26 de Janeiro não sejam incluídas no relatório. “É incompreensível que haja omissão, buraco completo do relatório, que parece feito à medida dos interesses de João Galamba e do primeiro-ministro. Se tivesse sido escrito por eles não seria muito diferente”. Para o bloquista estes eventos fizeram parte do trabalho dos deputados na CPI e devem estar incluídos tal como os restantes eventos. Esta “omissão”, diz o bloquista, serve para que o primeiro-ministro não seja obrigado a tomar “conclusões políticas”. “O primeiro-ministro vai usar este relatório para não retirar consequências políticas quando o país já percebeu que João Galamba não se devia manter como ministro das Infraestruturas”, reiterou.

“Dizer que João Galamba não teve nenhum tipo de papel relevante na tutela política da TAP não faz sentido. Então o que aconteceu em janeiro de 2023 quando João Galamba promoveu uma reunião entre a CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS? Não mostra como a relação era promiscua entre um grupo parlamentar partidário e a CEO de uma empresa publica? Na demissão da CEO, João Galamba não existiu? E a apresentação de resultados que não aconteceu porque a tutela política deu ordens para que não acontecesse, isso deve ser ignorado?”, questionou Pedro Filipe Soares. E resumiu: "Há uma tentativa de condicionar conclusões da CPI para não se retirar quaisquer consequências políticas, em particular em relação a João Galamba".

Apesar das críticas de “encenação”, o líder parlamentar do Bloco não deixou claro se o partido irá votar contra o relatório. “Vamos fazer um conjunto de propostas de alteração”, relevou Pedro Filipe Soares. Só depois, quando for conhecido o relatório final e as modificações incorporadas, é que o partido irá revelar intenções de voto.