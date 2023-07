Montenegro está “muito, muito satisfeito” com primeiro ano de mandato

O presidente do PSD disse esta segunda-feira que está "muito, muito satisfeito" com o primeiro ano de mandato, e elogiou o "trabalho excecional" do líder parlamentar, ao lado de quem estará na quinta-feira na reunião da bancada. Em conferência de imprensa na sede nacional do PSD, no início de quatro dias de iniciativas dedicadas à saúde, Luís Montenegro foi questionado sobre o seu primeiro ano à frente dos sociais-democratas, que hoje se completa, e sobre as tensões registadas entre a bancada e o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, que estava a seu lado.

"Estamos muito, muito satisfeitos com aquilo que fizemos, mas queremos fazer muito mais no caminho que prometemos de ressurgimento de um PSD pujante, enérgico, mobilizado e mobilizador para dar a Portugal uma nova maioria e um novo Governo", afirmou. Já à pergunta se Miranda Sarmento teria "o lugar em risco", o presidente do PSD reafirmou a confiança no líder parlamentar que escolheu pouco depois do Congresso que o consagrou, substituindo no cargo Paulo Mota Pinto, que estava no cargo há três meses.

"Eu estarei na próxima reunião do grupo parlamentar, ao lado do grupo parlamentar, como sempre estivemos, e sobretudo ao lado do seu líder, que tem feito um trabalho excecional à frente da bancada, concretizando desafios que temos pela frente de sermos uma oposição responsável, consistente, serena, firme e dedicada ao objetivo de governar Portugal", disse. Na quinta-feira, dia da reunião da bancada, o PSD marcou para o plenário um debate sobre saúde, levando a discussão e votos cinco resoluções sobre o tema.