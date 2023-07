“O problema é no Alentejo todo. O André Ventura esqueceu-se da região": ex-cabeça de lista pelo Chega em Évora sai do partido

Edalberto Figueiredo já se queria desfiliar do Chega desde outubro, mas só agora oficializou a decisão: “Achei que era o momento ideal”, diz ao Expresso este agora ex-militante, que foi o cabeça de lista por Évora nas últimas legislativas e foi coordenador da concelhia até ser agastado “sem motivo aparente”, garante. Também foi eleito como vogal nas últimas autárquicas para a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, passando agora a independente.

Esta demissão acontece poucos dias depois de a única vereadora do Chega no Alentejo ter batido com a porta: Ana Moisão, eleita em Serpa nas últimas autárquicas, desfiliou-se do partido e passou a independente já depois de se ter demitido da liderança da distrital de Beja. A saída destapou uma guerra aberta nas bases alentejanas do partido, travada sobretudo nas redes sociais e num clima de desmobilização. O problema estende-se a todo o Alentejo, garante Edalberto Figueiredo, que acusa André Ventura de se ter esquecido da região.