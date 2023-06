A implosão do Chega em Beja: a saída de uma vereadora, eleições distritais contestadas e centenas de insultos entre militantes

Eram 19 vereadores, sete já bateram com a porta: Ana Moisão, até aqui vereadora do Chega em Serpa e a única do partido no Alentejo, demitiu-se e passou a vereadora independente na última quinta-feira. A sua saída destapou uma guerra interna na distrital de Beja que dura já há vários meses, mete acusações de eleições fraudulentas pelo meio e é agora sobretudo um mar de insultos nas redes sociais entre militantes do Chega de duas fações inimigas.