Montenegro prepara plano de redução de impostos

O líder do PSD, Luís Montenegro, pretende apresentar em breve um plano de redução de impostos. O plano já está a ser preparado, mas ainda não tem data para ser apresentado, e insere-se numa estratégia da direção social-democrata de apresentar propostas concretas que digam respeito à vida da maioria dos portugueses.

A mesma estratégica que levou o PSD a dar prioridade na semana que agora acaba a propostas para aumentar as estruturas de apoio aos idosos. Os sociais-democratas até usaram um debate potestativo (em que o partido tem poder de determinar a ordem do dia) para debater as suas propostas, mas o dia escolhido coincidiu com a audição de Pedro Nuno Santos na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP.

O objetivo é ir confrontando os socialistas com propostas concretas - no caso do debate de quinta-feira, o PS só aprovou um dos projetos - e ir descolando da CPI, na qual o PSD chegou a pensar que podia apostar para desgastar o ministro das Finanças, Fernando Medina. Depois, apostou no caso Galamba e no envolvimento do SIS, mas agora já está a deixar cair, rejeitando impor uma comissão de inquérito própria para esse caso. O caso fica pela troca de cartas com o primeiro-ministro, com Montenegro a decretar o fim do “consenso” entre os dois maiores partidos para a nomeação dos dirigentes máximos dos serviços de informações.