Montenegro evita OPA ao CDS à espera do “parceiro principal”

Luís Montenegro não tencio­na (para já) atrair os “bons quadros” que reconhece existirem no CDS, mas não exclui vir a fazê-lo caso o “principal parceiro político do PSD” não resista às perdas eleitorais que já o afastaram do Parlamento. “Não quero contribuir para agudizar o problema do CDS e nada farei nesse sentido”, afirma o líder social-democrata no podcast do Expresso “Liberdade para Pensar”. Mas, acrescenta, “o score eleitoral do CDS ditará o que, no futuro, poderá ser o aproveitamento desse capital”.

Montenegro e Nuno Magalhães lideravam as bancadas parlamentares do PSD e do CDS no Governo da troika e são os convidados do episódio desta semana do podcast que revisita os 50 anos do Expresso, esta semana sobre 2013, quando a coligação Passos Coelho/Paulo Portas tremeu. Um e outro reconhecem ter funcio­nado como “amortecedores” da complexa coabitação entre os líderes dos dois partidos, nem sempre convergentes na forma de cumprir o resgate financeiro imposto pelos credores. E o aperto foi tal que ficaram amigos e não disfarçam a nostalgia dos tempos em que as maiorias de direita em Portugal dependiam exclusivamente do PSD e do CDS.