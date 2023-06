César diz que PS não se distrai com "história do SIS" e portugueses estão "fartos" disso

O presidente do PS disse este sábado que o Governo e o PS não se vão deixar distrair com a história do Serviço de Informações de Segurança (SIS) porque os portugueses, e até a oposição, "já não querem saber disso". "Nós temos tido bons resultados, orgulhamo-nos muito disso e não nos vão distrair disso com a história do SIS, com a história de quem telefonou e de quem não telefonou", disse Carlos César à saída da Comissão Nacional do PS que decorreu durante mais de cinco horas no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

Os portugueses já estão "fartos" desse assunto, já não querem saber disso, acredita César, que garantiu que na reunião o caso Galamba não foi assunto. "Até parece que o líder da oposição também já não quer saber disso porque já percebeu que não pode dissimular os sucessos do Governo continuando com essa lengalenga e, agora, há-de inventar outra porque já se sabe que é assim", afirmou.

De acordo com o socialista, o Governo de António Costa está a ganhar na economia e nos apoios sociais, já a oposição só está a ganhar no enredo. Na sua intervenção, no início da reunião, o líder socialista aproveitou para responder ao Presidente e dizer que os resultados económicos já estão a chegar aos bolsos dos portugueses e também vão chegar através das mudanças na educação e na saúde. O primeiro-ministro também aproveitou para reafirmar que é preciso respeitar os resultados eleitorais de 2022 e avisar: “O que compete aos políticos é respeitar aquilo que os portugueses resolveram e não complicar a vida aos portugueses.”

O PS, disse César à saída, está "muito empenhado" não em discutir "detalhes, aspetos e minudências" que não têm relevância para os portugueses, mas em aprofundar o atual caminho de melhoria da atividade económica, das prestações e dos apoios sociais para que os portugueses sintam com maior evidência nas suas vidas, no seu dia-a-dia e nos problemas das suas famílias os alívios e os benefícios. "Nós temos todos a perceção de que os resultados que temos obtido são bons", vincou.