Cavaco Silva elogiou propostas do PSD que não saíram do papel

Cavaco Silva classificou como “totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas” às do Governo. O seu partido não só o tem feito – algo “muito raro” num partido da oposição –, como as propostas sociais-democratas têm “muito maior qualidade” do que as políticas do Executivo. “A liderança do PSD ainda não completou um ano e já apresentou propostas muito bem estruturadas na Emergência Social, no Orçamento do Estado, na Educação, na Habitação”, exemplificou, no último sábado, o antigo Presidente da República no encerramento do 3º Encontro Nacional de Autarcas Social-Democratas. Mas nas quatro áreas destacadas pelo também ex-primeiro-ministro, as propostas do partido ou foram chumbadas ou apenas muito circunstancialmente aproveitadas.