PS reage a Cavaco: o discurso é “um ataque violento de raiva e ódio que não se compreende” que “serve como muleta” para Montenegro

O deputado do PS João Azevedo afirma que o discurso de Aníbal Cavaco Silva é de "raiva e de ódio".

O deputado diz que não compreende as críticas feitas pelo ex-Presidente da República e deixa ainda críticas ao líder do PSD, Luís Montenegro.

"Não se percebe bem o porquê deste ataque tão violento que aconteceu ao Partido Socialista. Acaba por ser uma muleta do atual líder do PSD e representa, claramente, a preocupação do PSD que tem hoje um líder que não se consegue afirmar junto da sociedade portuguesa."

As declarações surgem depois de Cavaco Silva ter acusado, no sábado, o primeiro-ministro de perder a sua autoridade e o Governo socialista de atingir uma "incompetência de tal dimensão" que nunca imaginou.