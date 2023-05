Para onde corre Mário Centeno? Governador quer influenciar políticas públicas

Mário Centeno não quer ficar fechado no castelo do Banco de Portugal (BdP). E, em política, as movimentações dos atores notam-se. Nos últimos meses, em especial em abril, o governador esteve presente em alguns eventos, até fora de Lisboa, e por várias vezes deixou alertas, críticas subtis e avisos à governação. O frenesim de Centeno ainda está a passar ao lado do radar de muitos socialistas, mas outros já veem nestas movimentações do ex-ministro um posi­cionamento para o futuro. Afinal, para onde corre Centeno?

O governador tem defendido que o seu papel tem de ser de “proximidade”, encurtando o espaço entre uma instituição muitas vezes opaca e distante como o BdP e os cidadãos. Contudo, essa “proximidade” pode ter leituras políticas, sobretudo quando Centeno aproveita o palco para deixar avisos à governação, numa tentativa de influenciar o caminho da política pública. Dias 20 e 21 de abril esteve em Vila Real e Mirandela, a 24 de abril foi a Leiria e a 25 de abril visitou Cantanhede, em iniciativas em escolas ou a ser recebido como convidado de honra em comemorações do Dia da Liberdade. E, além da atividade regular no BdP, onde participou por exemplo esta semana numa conferência sobre as entidades reguladoras, já tem agenda para ir até Portimão esta sexta-feira, para dar uma aula aberta numa escola.