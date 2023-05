IL lança Laboratório de Ação Política com personalidades da sociedade civil no conselho consultivo

O Laboratório de Ação Política da Iniciativa Liberal (ILab), a evolução do gabinete de estudos, foi esta quarta-feira lançado pelo partido, tendo sido criado para esta estrutura um conselho consultivo com personalidades da sociedade civil em várias áreas.

Segundo o comunicado, a IL inicia a "reorganização do gabinete de estudos com a criação do conselho consultivo do ILab", sendo este laboratório lançado com "o objetivo de aprofundar a reflexão política no partido e de desenvolver propostas programáticas e legislativas".

A componente de investigação "será a coluna vertebral do ILab", sendo a expectativa dos liberais que esta estrutura desenvolva "projetos de médio/longo prazo, apoiando o partido e os seus representantes eleitos a nível local, regional, nacional e, eventualmente, europeu".

A função do Conselho Consultivo do ILab será principalmente de "consultoria na orientação e no desenvolvimento de propostas que contribuirão para a qualidade do debate político em Portugal".

"De igual modo, irão emprestar a sua experiência e 'know how' aos projetos mais emblemáticos que o partido pretenda apresentar ao país, sempre de um ponto de vista de total independência", assegura o partido.

De acordo com a informação disponibilizada vão integrar o Conselho Consultivo do ILab nomes da sociedade civil como o escritor Bruno Vieira Amaral, o ciclista David Rosa, os professores universitários Francisco Pereira Coutinho e Graça Canto Moniz, os juristas Henrique Burnay e Vera Chaves, a professora e investigadora na Universidade Católica Portuguesa Inês Gregório, a jurista e ex-deputada do CDS Inês Teotónio Pereira ou os advogados José Pedro Anacoreta Correia e Marta Carvalho Esteves.

O especialista em geologia económica e exploração mineral Luís Chambel, o professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto Manuel Mota Freitas, os economistas Pedro Brinca e Vera Gouveia Barros, o empresário e consultor Pedro Sampaio Nunes, o ex-secretário de Estado do Emprego Pedro Silva Martins e o presidente da Associação Empresarial do Minho Ricardo Costa compõe ainda esta estrutura consultiva.

Ana Vasconcelos Martins, responsável pelo ILab e vice-presidente da IL, explicou que "face ao rápido crescimento da Iniciativa Liberal, surgiu a necessidade de reorganizar o gabinete de estudos de modo a melhor articular a sua atividade com outras estruturas do partido, que entretanto também ganharam uma maior dimensão".

"É um grande orgulho contar com estas personalidades que vão, seguramente, garantir uma maior abertura da Iniciativa Liberal à sociedade civil e que, graças ao seu conhecimento, trarão mais qualidade ao debate político no país", refere o presidente da IL, Rui Rocha, também citado no mesmo comunicado.