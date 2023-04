Luís Montenegro pede rapidez a Marcelo e Costa: "Ou o Governo muda ou o país tem de mudar de Governo"

“No PSD estamos preparados para assumir responsabilidade governativas”, garantiu Montenegro, convicto de que “os portugueses, se forem chamados a escolher um governo novo, escolherão outro partido”. Em declarações aos jornalistas, o líder social-democrata insistiu sobretudo no que chama o “ desaparecimento” do primeiro-ministro

“ O Governo não pode ficar embrulhado em toda esta bagunça que tem envolvido a sua atividade ao longo destes 13 meses ”, afirmou Montenegro, que gostaria que “já tivesse acontecido” a conversa entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa que o Presidente disse, no sábado, que pretende ter. “Essa é uma decisão que neste momento só está na mão de duas pessoas: o primeiro-ministro e o Presidente da República”, respondeu o presidente do PSD quando foi questionado sobre se há razões para uma uma dissolução do Parlamento.

“Estamos aqui para ser alternativa”, disse Montenegro, reconhecendo, contudo, que “o grande adversário do Governo é o próprio Governo”. Apontou as contradições do ministro das Infraestruturas, mas entende que a principal questão que “tem de ficar cabalmente esclarecida” é o recurso ao Sistema de Informações e Segurança (SIS) para a recuperação do computador do adjunto Frederico Pinheiro, depois de este ter sido exonerado.

“Os serviços de informação não estão à disposição fo Governo”, continuou o líder social-democrata, questionando: “O sr. Presidente da República já foi informado sobre o que andaram a fazer os serviços de informação? Foi o primeiro-ministro que deu a ordem?”

Nestas declarações, Montenegro começou por salientar a entrevista do presidente do PS, Carlos César, ao Público, em que este aconselha uma remodelação a António Costa: “Quando o presidente do PSafirma que este Governo tem de ser refrescaso está a assumir que aquilo que este Governo fez nestes 13 meses foi um falhanço.”