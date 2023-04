TAP: PAN quer ouvir Galamba e diretor do SIS

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, acha fundamental mais esclarecimentos sobre a TAP e a reunião pedida pelo PS e sobre "as versões contraditórias" do ministro João Galamba e o seu ex-adjunto. "Parece-nos fundamental que sejam apurados mais esclarecimentos além das declarações que o ministro João Galamba prestou hoje", disse à Lusa, acrescentando ser importante um contraditório na Assembleia da República "relativamente à questão das notas enviadas ou não para a comissão, e as versões contraditórias entre o ministro e o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro".

Todo o caso envolvendo a TAP, o ministro das Infraestruturas e Frederico Pinheiro, noticiado nos últimos dias, assume nas palavras da deputada "contornos claramente bizarros", tendo em conta até uma suposta escalada de violência e de uma detenção contra a vontade do próprio Frederico Pinheiro nas instalações do ministério.

O caso, disse Inês Sousa Real, ultrapassa mesmo o âmbito da comissão parlamentar de inquérito, pelo que "é fundamental" ouvir o ministro João Galamba, o diretor do SIS (instituição que teria estado envolvida na recuperação do computador de Frederico Pinheiro) na primeira comissão, de Direitos, Liberdades e Garantias.