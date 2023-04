Nuno Melo condena protesto do Chega: "Dói na alma que tudo aquilo tenha acontecido nos mesmos bancos que o CDS ocupou"

“ Uma direita conservadora não é aquilo”, escreve o líder do CDS, que depois aproveita para comparar o Chega ao Bloco e ao PCP: “ Uma direita conservadora não é boçal. Não tem nada que ver com aquela falta de educação e de sentido institucional, igual à dos Eurodeputados do grupo do BE e do PCP na forma como receberam o então Presidente da República Cavaco Silva no Parlamento Europeu e à dos deputados do BE, quando abandonaram a sala durante uma visita do Rei de Espanha a Portugal”

“Os extremos, realmente tocam-se”, conclui Nuno Melo, para quem o episódio da sessão com Lula "ajuda a a perceber que, se o CDS-PP não está na Assembleia da República,, não foi substituído por mais ninguém.