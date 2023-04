PSD diz que “não se deixa condicionar por manobras de diversão” depois de apelo do Chega à “unidade” contra Programa de Estabilidade

O PSD “não se deixa condicionar por manobras de diversão”, diz ao Expresso fonte parlamentar do partido, horas depois de o Chega ter apelado à “unidade” da direita na rejeição do Programa de Estabilidade. De resto, os sociais-democratas acabam de dar entrada com o seu próprio projeto de resolução, que “recomenda ao Governo que apresente no Programa de Estabilidade 2023-2027 uma previsão de medidas a adotar para devolver ao Estado capacidade de cumprimento de obrigações constitucionais no domínio social e uma estratégia de crescimento económico”. “O Programa de Estabilidade atualizado é o espelho da abdicação e do esgotamento do Governo”, defende o PSD.