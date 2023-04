Porta fechada ao Chega deixa PSD mais solto

Em menos de 12 horas, Luís Montenegro acusou o Governo de “crime de desobediência qualificada”, apontou a “pressa ofegante” dos defensores da despenalização da eutanásia e lamentou que o dia dos 50 anos do PS tivesse ficado “manchado” pela “machadada” dos socialistas no sistema constitucional. Tudo isto na quarta-feira, repartido entre a Azambuja, Loures e a Amadora e com um desvio até à sede nacional do PSD, ao início da tarde, para chamar à pedra o Governo e o presidente da Assembleia da República. O líder social-democrata não está oficialmente em campanha (“não vim aqui pedir votos”, disse ao Expresso no final de uma visita ao MARL — Mercado Abastecedor da Região de Lisboa), mas parece. E diz que é no terreno que pretende mostrar, olhos nos olhos com os eleitores, a alternativa que o PSD representa.

