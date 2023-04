Ventura acusa PSD de “prostituir-se ao PS”, fala de uma direita “maricas” e diz que Marcelo arrisca ser “Presidente-cartaz”

NUNO VEIGA/LUSA

No arranque das Jornadas Parlamentares do Chega em Évora, o líder do partido falou de uma entrevista “combinada” entre o líder social-democrata e a CNN e numa “clara combinação” entre o Presidente da República e o PSD. Diogo Pacheco de Amorim ficou a falar sozinho durante longos minutos e acusou impaciência com um colega deputado

Há uma hora