“Costa abre caminho para um Governo PSD-Chega”, acusa Francisco Louçã

Francisco Louçã considera que se o país fosse agora a votos o BE dobraria o número de deputados, apesar de as sondagens indicarem uma queda de dois pontos, mas assume que a recuperação da fratura pelo chumbo do seu partido ao OE é lenta. O economista apelida como “bacoco” o orgulho do Governo pelas contas certas e alerta que o PS está a perder votos para o Chega.

O Governo está em queda nas sondagens e empatou com o PSD, com 30%. A culpa é da conjuntura ou resulta da má governação de Costa?

O dado mais impressivo é que dois terços das pessoas acham que o Governo é “mau” ou “muito mau”. Resulta da expressão de um desgaste grande de um Governo um ano depois desta maioria absoluta, que magnificou todos os problemas de arrogância, carreirismo e substituição de personalidades. E é claro que a estrutura política portuguesa está a mudar. O PS perde votos para o Chega, um partido que sobe num contexto de exploração de ressentimentos múltiplos que ainda dão potência eleitoral.