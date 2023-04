PSD vai realizar congresso extraordinário para rever estatutos no dia 25 de novembro

O presidente do PSD anunciou esta segunda-feira que o partido vai realizar um congresso extraordinário para fazer uma revisão estatutária e debater o programa do partido, marcado para 25 de novembro deste ano.

“Uma data com grande carga histórica para os valores democráticos e para os valores que estiveram na génese do PSD, que também comemorará os seus 50 anos entre 6 de maio de 2023 e 6 de maio de 2024”, anunciou Luís Montenegro, no final de uma reunião da comissão permanente do partido, na sede nacional.

O líder do PSD recordou que quer na campanha interna, quer no Congresso do partido, se comprometeu a lançar a discussão da revisão dos estatutos no seu primeiro mandato.

“Com base nisso, lançaremos esse debate dentro do PSD, teremos um Conselho Nacional no dia 27 [de abril] e que terá, entre outros temas, e que culminará com um congresso nacional extraordinário para as questões da revisão estatutária e eventualmente até do programa do partido, que se realizará no próximo dia 25 de novembro”, disse.