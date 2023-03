Ventura confessa-se “chocado” com notícia de afastamento do seu orientador espiritual por denúncia de abusos

André Ventura confessou-se “chocado” com a notícia do afastamento do seu orientador espiritual por denúncia de abuso. Questionado pelos jornalistas em conferência de imprensa, esta quinta-feira, na sede nacional do Chega, em Lisboa, o líder do partido sublinhou: “Mas isso em nada muda a minha posição. A justiça tem de ser aplicada a todos, seja quem seja”. E insistiu: “a notícia choca-me e abala-me profundamente”, apelando a “que se apurem os factos até ao fim, sem interferências”. O líder do Chega disse que ainda não falou com o padre e que teve conhecimento do caso “ontem, como toda a gente”. “Nunca assisti a qualquer ato menos próprio ou suspeito, muito menos do padre Mário”, garantiu.