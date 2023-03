Chega apela a veto presidencial do pacote de habitação após Marcelo ter assinado “sentença de morte”

Após a “sentença de morte” a que o Presidente da República condenou o pacote de medidas do Governo para a habitação, não lhe resta senão vetar o diploma. A avaliação foi feita esta terça-feira pelo líder do Chega na sede nacional do partido, em Lisboa, numa conferência de imprensa inicialmente agendada para falar da instabilidade política nos Açores. Para André Ventura, as “críticas severas” e as “palavras devastadoras” que Marcelo Rebelo de Sousa dedicou ao pacote “marcam o cortejo fúnebre” e o “desnorte” em que segue o Governo. Por isso, além do veto político de Belém, Ventura pede ao Executivo um orçamento retificativo e à ministra da Habitação que avalie se tem condições para continuar no cargo.

Numa iniciativa que assinalou os 10 anos da CMTV e os 44 do “Correio da Manhã”, Marcelo disse que o pacote Mais Habitação, “tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada”. O chefe de Estado foi ainda mais longe ao declarar que “uma lei-cartaz tem uma vantagem no curtíssimo prazo e um inconveniente enorme no médio e longo prazo”. “No curtíssimo prazo, é um polo de fixação por aquilo que promete. No virar da esquina, convertida em inexequível, significa que se levantaram expectativas que se frustram instantaneamente”, prosseguiu Marcelo, sublinhando ainda ter sido “preferível” não levantar “expectativas”, “pois existindo um problema real e sendo a aparente solução inexequível, era melhor não termos falado nisso”.