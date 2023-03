Ex-governante da Madeira diz que pressões dos grupos económicos, afinal, “são opiniões, não são factos”:

Confuso? Sérgio Marques, antigo secretário regional com a tutela das Obras Públicas, diz que não e tentou explicar a ideia aos deputados do PS e do PCP durante a audição desta segunda-feira no Parlamento regional. É que a história tem vários níveis e, apesar de ter já renunciado ao mandato de deputado na Assembleia da República, o ex-secretário regional e antigo eurodeputado continua a ser do PSD. Tem opiniões, tem convicções, mas isso não chega para se abrir uma investigação judicial às rellações entre os dois maiores grupos económicos da Madeira e o Governo Regional, nem para cortar os laços que ainda o ligam ao partido. O problema, aliás, é mesmo com os dois maiores grupos económicos da Madeira : o que tem os barcos e os portos; e o maior grupo de construção.