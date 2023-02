“Construir a Alternativa”: direção nacional do PSD na rua, mas com pé fora do acelerador

O PSD pôs em marcha esta segunda-feira as jornadas “Construir a Alternativa”, que levarão a direção do partido a todos os distritos do país até 19 de março. Questionada sobre se a iniciativa representa um pé no acelerador para o PSD se afirmar mais rapidamente como alternativa de governo, fonte da direção esclarece que não. “O presidente tem dito muitas vezes que está a seguir uma linha que não altera”, diz ao Expresso.

“À semelhança do que aconteceu com o Orçamento do Estado, estas jornadas servem para o PSD pôr a sua Comissão Permanente Nacional [CPN] no terreno e explicar as suas propostas às estruturas, aos militantes do PSD e aos que queiram aparecer nas assembleias distritais do partido”, concretiza. À semelhança do “Sentir Portugal”, acrescenta, as jornadas obedecem a um outro propósito: o de “obrigar o Governo a estar mais atento à sua governação” e, no limite, “a ir a reboque do PSD”.