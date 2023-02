PS desafia novo líder da IL a apresentar candidato para a vice-presidência da AR, Rui Rocha não recua

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, elogiou esta quinta-feira a “clareza” com que o novo presidente da Iniciativa Liberal (IL) recusa qualquer entendimento com o Chega e desafiou Rui Rocha a apresentar um candidato para a vice-presidência da Assembleia da República (AR).

“As minha saudações democráticas pela sua eleição estendem-se à sua clareza face à extrema direita antidemocrática. Essa clareza que trouxe à IL é bem-vinda”, começou por afirmar Eurico Brilhante Dias num pedido de esclarecimento ao presidente dos liberais no Parlamento.

Repetindo o apelo já feito a Cotrim de Figueiredo para que a IL voltasse a apresentar um candidato para a vice-presidência da AR, tal como já fez Augusto Santos Silva - depois de o nome do ex-líder liberal ter sido chumbado - o líder da bancada socialista garantiu que qualquer candidato contaria com a aprovação dos deputados do PS.

“Com lealdade institucional gostaria de dizer que o grupo parlamentar do PS via com bons olhos que o grupo parlamentar da IL apresentasse um candidato para a vice-presidência deste hemiciclo. Já o disse, uma vez, ao seu antecessor que pode apresentar qualquer um dos oito deputados da sua bancada”, insistiu, acrescentando que o PS sabe “distinguir bem” um "democrata” de um “não democrata”, numa referência indireta ao Chega.

Em resposta, Rui Rocha reafirmou que a IL sempre prezou a “clareza” sobre com quem se poderá ou não entender em alguns pontos ou alcançar acordos: “Infelizmente essa clareza não parece estar presente em todos os partidos políticos”, atirou, numa crítica ao PSD e ao próprio PS. O líder liberal lamentou que os socialistas não tenham sido também claros em relação a entendimentos com “extremos” no passado, acabando por chegar a acordo com o BE e o PCP para uma solução governativa - a antiga ‘geringonça’.

Quanto à vice-presidência da AR, Rocha mantém a decisão assumida de início pelo seu antecessor, de não voltar a apresentar um candidato para o lugar, porque as circunstâncias não se alteraram: “O deputado disse que sabe distinguir bem um democrata de um não-democrata, mas não viabilizaram a eleição de Cotrim de Figueiredo, que é um democrata a toda à prova. Na altura, não soube distinguir”, criticou.

“Decidam-se!”, atirou, por sua vez, o líder parlamentar liberal, Rodrigo Saraiva. Recorde-se que a ex-candidata à liderança da IL, Carla Castro, já admitia voltar a apresentar um candidato para a vice-presidência da AR, considerando que o partido “não é de protesto” e tem “responsabilidades” institucionais. O número dois da sua lista, Paulo Carmona, sugeriu mesmo que Rodrigo Saraiva fosse o nome proposto para o lugar.